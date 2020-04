Que signifie un client obsolète? Pourquoi vous ne pouvez pas rejoindre des royaumes! – HITC

Mojang

Certains joueurs de Minecraft demandent ce que signifie le message d’erreur client obsolète car il les empêche de rejoindre les royaumes.

Alors que les joueurs sur PC ont une version bêta RTX pour attendre avec impatience de voir toutes ses améliorations graphiques de lancer de rayons, l’édition Minecraft Bedrock vient de voir une mise à jour publiée pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Malheureusement, certains joueurs ne peuvent pas rejoindre les royaumes et participer au jeu croisé grâce au message d’erreur client obsolète.

Comme mentionné par le Daily Star, toutes les versions de Minecraft sur PC, Xbox One, Switch et PS4 ont reçu la version 2.06 pour les mettre à jour. La mise à jour ne devrait être que de 169 Mo à installer en raison de l’ajout de correctifs pour les plantages et autres problèmes.

Cependant, depuis l’arrivée de la mise à jour, les joueurs se plaignent d’un message d’erreur client obsolète qui les empêche de rejoindre les royaumes.

Que signifie un client obsolète pour Minecraft?

L’erreur client obsolète pour Minecraft signifie que vous n’avez pas téléchargé la dernière version.

Ce message d’erreur client obsolète a empêché les joueurs de la Nintendo Switch de pouvoir jouer avec des amis sur d’autres consoles.

La mise à jour de votre jeu devrait résoudre le problème, mais certains joueurs signalent qu’il n’y a plus de mises à jour à télécharger.

C’est une gêne à laquelle on ne peut répondre qu’avec les suggestions de correctifs typiques de suppression et de réinstallation du jeu, mais même cela n’aurait pas fonctionné pour certains.

