Quel changement voulez-vous voir dans la suite de Breath of the Wild?

Derrière son monde massif et solitaire, sa richesse d’énigmes et de sanctuaires, et une riche collection de quêtes à terminer et de monstres à conquérir, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Mais les gens en ont encore le cœur net. Des donjons à moitié cuits, une intrigue peu engageante, beaucoup trop de pluie et des armes avec une durabilité semblable à Cheeto ont frotté beaucoup de choses dans le mauvais sens. Avec une suite sur l’approche, Nintendo a une chance de repasser Breath of the Wild et de rendre son design sous-jacent encore meilleur. Si vous aviez le choix, quel changement majeur apporteriez-vous dans la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Je ramènerais des donjons à l’ancienne dans toute leur splendeur, avec des thèmes définitifs, des combats de boss uniques et des étages sur des étages d’énigmes. Alors que le surmonde de The Legend of Zelda: Breath of the Wild était, eh bien, sauvage, les donjons étaient répétitifs et terne. C’est sûrement parce que tant d’attention a été détournée pour créer tout le reste du jeu, y compris plus d’une centaine de sanctuaires qui ont satisfait notre appétit pour les puzzles. Pourtant, les donjons uniques sont parmi les meilleures et les plus mémorables parties de The Legend of Zelda. Même si cela signifie moins de sanctuaires ou une carte du monde légèrement plus petite, je veux voir d’énormes donjons entièrement réalisés dans la suite.

Que changeriez-vous à propos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Souhaitez-vous donner à chaque arme un buff de durabilité permanent? Voulez-vous donner une voix à Link? Peut-être plongeriez-vous les habitants d’Hyrule dans une sécheresse catastrophique en supprimant la pluie? Faites-nous savoir votre choix dans les commentaires.