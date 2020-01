Quel directeur de l’industrie du jeu Joe Biden vient-il d’appeler un «petit fluage»?

John Riccitiello, alors PDG d’Electronic Arts (L) et vice-président de l’époque Joe Biden en 2013. Capture d’écran: Maison Blanche d’Obama (YouTube)

Le New York Times a publié aujourd’hui une entrevue tentaculaire avec le vice-président Joe Biden dans laquelle le candidat à la présidentielle de 2020 qualifie quelqu’un de haut placé dans l’industrie du jeu vidéo de “petit fluage”, et j’y pense depuis.

Cette remarque a été faite lors d’une conversation avec le comité de rédaction du Times, qui est composé de journalistes d’opinion et est distinct de son organisation de presse. Le comité de rédaction interroge tous les candidats à la présidence dans le cadre du processus de sélection de l’un d’eux à approuver plus tard cette année, et pour la première fois, il rend ces entretiens publics.

Voici la citation complète, en contexte.

[Joe Biden]: Et vous vous souvenez peut-être de la critique que j’ai reçue pour avoir rencontré les dirigeants de la Silicon Valley, lorsque j’essayais de trouver un accord traitant de la protection de la propriété intellectuelle des artistes aux États-Unis d’Amérique. Et à un moment donné, l’un des petits monstres assis autour de cette table, qui était un multi – près d’un milliardaire – qui m’a dit qu’il était un artiste parce qu’il était capable de créer des jeux pour vous apprendre à tuer des gens, tu sais le —

[Times Opinion writer Charlie Warzel]: Comme les jeux vidéo.

[Biden]: Oui, les jeux vidéo. Et l’un des hauts dirigeants m’a expliqué que, si j’insistais sur ce que Leahy’d ferait et que nous étions, je pensais que nous allions soutenir pleinement, qu’ils feraient exploser le réseau, au sens figuré. Demandez à tout le monde de contacter. Ils sortent et sortent et contactent le standard téléphonique, il suffit de le faire exploser.

Et puis un de ces justes m’a dit que vous savez: «Nous sommes le moteur économique de l’Amérique. C’est nous. »Et heureusement, j’avais fait un peu de devoirs avant de partir et j’ai dit, vous savez, je trouve ça fascinant. Comme j’ai ajouté les sept tenues, tout le monde est là sauf Microsoft. J’ai dit, vous avez moins de personnes sur votre liste de paie que toutes les pertes que General Motors vient de subir au cours du dernier trimestre, d’employés. Alors ne me donnez pas de cours sur la façon dont vous avez créé tous ces emplois.

D’accord, mais qui est le fluage? Biden ne le dit pas, et Warzel a déclaré plus tard sur Twitter qu’il n’avait pas eu l’occasion de faire un suivi. Au risque de gâcher la fin: on ne sait pas qui c’est. Mais voici qui cela pourrait être.

Dans l’interview, Biden avait fait référence à une réunion avec des «dirigeants de la Silicon Valley» sur la «propriété intellectuelle». Cela pourrait être une réunion de décembre 2009 avec des sociétés de divertissement pour discuter des protections contre les violations du droit d’auteur. Selon la liste officielle des participants, la seule personne adjacente au jeu vidéo à cette réunion était Michael Gallagher, alors chef de l’organisation faîtière de l’industrie du jeu, la Entertainment Software Association. Bien que l’ESA ne fabrique pas de jeux, Gallagher défendait peut-être les droits des concepteurs de jeux en tant qu’artistes.

Mais attendez! Un autre indice dans le passage semble exclure cette réunion, puisque Biden dit que la réunion impliquait de discuter de «ce que Leahy avait préparé», une référence au sénateur Patrick Leahy du Vermont, qui a présenté la PROTECT IP Act en 2011, qui était une législation controversée. pour lutter contre la violation du droit d’auteur. Les entreprises technologiques détestaient cela, ce qui pourrait compter comme la «critique» mentionnée par Biden, et cela a également conduit le vice-président à organiser un mini-sommet avec les dirigeants de la Silicon Valley en janvier 2012.

Cette réunion est remarquable non seulement parce qu’elle correspond parfaitement à la hauteur du débat SOPA, mais aussi parce que Biden fait spécifiquement référence à une réunion dans laquelle tous les grands acteurs de la technologie étaient présents à l’exception de Microsoft. Selon le Palo Alto Weekly, Apple, Netflix, Facebook et Google étaient tous là, ainsi qu’Electronic Arts, Zynga, DreamWorks et Symantec, mais pas Microsoft.

S’il s’agissait de la réunion en question, alors Biden aurait pu parler soit du fondateur de Zynga, Mark Pincus, soit du PDG d’EA, John Riccitiello, tous deux présents. Des deux, Riccitiello, en tant que chef d’une entreprise qui fabriquait des jeux vidéo violents triple A et non FarmVille, serait la cible probable de la colère de Biden.

Encore une fois, devrions-nous prendre l’explosion de Biden à sa valeur nominale? Peut-être qu’il confond deux réunions. Un an plus tard, Biden s’est assis avec une salle remplie de dirigeants de jeux vidéo pour discuter de la violence armée à la suite de la fusillade à l’école primaire de Sandy Hook. Cela semble être un lieu plus approprié pour une conversation animée sur le mérite artistique des jeux vidéo violents, par rapport au dîner-réunion de 2012 qui portait apparemment sur la protection des droits d’auteur.

Le fait que Gallagher et Riccitiello étaient également présents à cette réunion, assis à gauche et à droite de Biden, ajoute à la théorie de «la réunion de deux réunions de Biden». Mais il en était de même pour les représentants d’Epic Games (Mike Capps), de la société mère de Bethesda ZeniMax (Robert Altman) et du Entertainment Software Ratings Board (Patricia Vance). Mais il n’y a rien de spécifique pour suggérer que c’était l’un d’eux.

La campagne de Joe Biden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

.