Quel est le code d’itinéraire du train? – HITC

Ce guide vous fournira le code d’itinéraire du train pour compléter le puzzle ferroviaire Resident Evil 3 Remake.

Le remake de Resident Evil 3 est maintenant disponible pour jouer sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et la plupart des gens semblent convenir que c’est une expérience brillante malgré le fait qu’il ne soit pas à la hauteur de son noble prédécesseur. Il n’y a pas autant d’énigmes cette fois-ci pour Jill Valentine et le fringant Carlos, mais il y en a un au début du jeu appelé puzzle ferroviaire dans lequel vous devez remplir un diagramme d’itinéraire de train en saisissant le code correct.

Dit être «plus bourré d’action» que son prédécesseur, le remake de Resident Evil 3 est toujours une épreuve terrifiante, surtout lorsque vous déverrouillez le mode mercenaires. Nemesis est un trou à affronter, mais ce n’est pas le vrai cauchemar car sur votre chemin pour terminer le puzzle ferroviaire, vous devrez vous battre ou fuir de hideuses créatures géantes ressemblant à des araignées qui attaquent votre espace personnel en se poussant vers le bas votre bouche. Et oui, c’est aussi grotesque que ça en a l’air.

Cependant, une fois que vous aurez bravé ces araignées pour réinitialiser les quatre disjoncteurs, vous pourrez enfin résoudre le puzzle ferroviaire en saisissant le bon code d’itinéraire de train.

Comment compléter le puzzle ferroviaire Resident Evil 3 Remake

Le puzzle ferroviaire du remake de Resident Evil 3 est un objectif que vous atteindrez en progressant dans le récit.

Sur votre chemin pour terminer le puzzle ferroviaire Resident Evil 3 Remake, vous aurez trouvé le tuyau, les coupe-boulons et un crochet pour ouvrir les serrures jaunes.

Une fois que vous avez trouvé les coupe-boulons, la plupart d’entre vous auront été assez intelligents pour ramasser le fusil de chasse incroyablement brillant.

En ce qui concerne le crochet, cet impossible à manquer vous obligera à rechercher un nid infesté d’êtres grotesques ressemblant à des araignées pour réinitialiser quatre générateurs pour alimenter le métro.

Lorsque vous aurez le crochet, vous voudrez retourner à la boutique de beignets et ailleurs pour déverrouiller les verrous jaunes, car cela sera beaucoup plus difficile après avoir rétabli le courant, car vous serez poursuivi agressivement par un parasite.

Après avoir bravé les araignées et avoir repris conscience de vomissements répétés pour éliminer les insectes maladifs de l’intérieur de votre gorge, vous vous plierez au puzzle du train en retournant au bâtiment Kite Bros.

Quel est le code d’itinéraire du train dans le Resident Evil 3 Remake?

Le code d’itinéraire du train pour compléter le puzzle ferroviaire Resident Evil 3 Remake est le suivant:

RE-01

FA-02

RA-03

SA-02

FO-01

Le respect du code ci-dessus complètera l’itinéraire du train et terminera le puzzle ferroviaire Resident Evil 3 Remake.

Maintenant, c’est à vous de ramener Jill dans le métro. Bonne chance!

