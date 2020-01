Quel est l’endroit le plus étrange où vous avez joué votre Switch?

Inspiré par le fait que Jasper Dolphin ait monté son Switch sur scène hier aux Grammy Awards (il jouait à Pokémon), j’ai pensé à tous les endroits non conventionnels que les gens aiment apporter avec leurs Switches. Alors que la plupart d’entre nous s’en tiennent probablement à l’utilisation de l’ordinateur de poche dans la maison et lors des déplacements, un jeu nous jette de temps en temps dans un étranglement et se rend impossible à réprimer, où que nous soyons. Où est l’endroit le moins conventionnel où vous avez joué votre Switch?

Je suis un peu plus excité de lire les réponses pour celui-ci que de partager mon propre angle. Le seul endroit étrange où j’ai jamais réussi à sortir de Switch était dans une classe pour laquelle j’étais TA au premier cycle, principalement pour pouvoir jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mon travail en tant qu’AT était essentiellement de prendre des présences et d’empêcher mon professeur de détruire accidentellement l’ordinateur. Généralement, une fois que le roulement a été appelé et que le cours s’est bien déroulé, je me détendais souvent dans le dos avec mon Switch tout en attendant le reste de l’heure. Au-delà de cela, cependant, je n’ai pas pris l’habitude de l’arracher au sommet d’une montagne ou sur scène lors de remises de prix.

Quel est l’endroit le plus inhabituel où vous avez joué avec votre Switch? En ligne dans une épicerie? Au sommet d’une montagne? Sur scène aux Grammys? Faites le nous savoir dans les commentaires!