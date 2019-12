Quel est ton jeu personnel de l'année?

L'année est à peu près terminée, et à peu près tout le monde a décidé de son jeu personnel de l'année à ce stade. 2019 a été une année solide avec un champ très profond et aucun titre ne s'est échappé avec toutes les distinctions. Avec autant de grands titres parmi lesquels choisir, je suis sûr que nous verrons beaucoup de réponses différentes. Alors, quel est ton jeu de l'année?

Mon choix est un peu hors du champ gauche et est susceptible de changer lorsque je joue plus de jeux 2019 sur la ligne, mais pour l'instant, c'est Crash Team Racing: Nitro-Fueled. C'est l'un des meilleurs coureurs de kart jamais, et à mon avis est assez facilement le meilleur coureur de kart en solo. C'est un package coloré, lisse et stimulant chargé à ras bord avec du contenu et de la profondeur technique.

Les autres prétendants pour moi comprenaient Super Mario Maker 2 et Luigi’s Mansion 3. En fin de compte, le fan de course de kart en moi a été conquis par Crash et le retour étonnant du gang sur la piste de course. Je n'ai toujours pas joué à une tonne de jeux, y compris Star Wars Jedi: Fallen Order, que je suis très excité d'essayer sur la ligne, mais pour l'instant, Crash Team Racing: Nitro-Fueled est un vainqueur improbable mais méritant.

Quel est ton jeu de l'année? Il y a beaucoup de jeux à choisir, alors allez dans les commentaires et faites-nous connaître le point culminant du catalogue de jeux empilés de 2019.