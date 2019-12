Quel est votre jeu non Nintendo de la décennie?

Les années 2010 n'ont plus que quelques jours. Les vacances ont été mûres pour réfléchir aux moments les plus mémorables du jeu dans ce qui pourrait très bien avoir été son meilleur tronçon de dix ans à ce jour – nous avons déjà discuté des diamants sous-estimés à l'état brut et des plus grandes sorties de Nintendo. Aujourd'hui, nous allons nous détourner de Nintendo et regarder le vaste monde accompli de la décennie de jeux en dehors de la Wii, Wii U, DS, 3DS et Switch. Quel était votre jeu préféré de la décennie qui n'était pas sur une console Nintendo?

Pour moi, le choix est évident. Persona 4 Golden a marqué l'un des rares points forts de la Vita, mais à mes yeux, cela suffisait pour justifier la possession de l'ordinateur de poche malheureux. C'est mon jeu préféré de tous les temps, un RPG stellaire avec des personnages merveilleux, une histoire captivante, une bande son de premier plan et une excellente exploration de donjon. Chaque morceau de l'expérience est propulsé vers le ciel par une qualité écrasante. Persona 4 Golden est mon jeu préféré de tous les temps. Aucun autre jeu n’est particulièrement proche, et je ne suis pas sûr qu’un autre titre saisira jamais son trône.

Quel a été votre jeu hors Nintendo de la décennie? Il y a eu des centaines de titres incroyables de The Witcher 3 à Persona 5 et ainsi de suite. Quelle est la première place pour vous?