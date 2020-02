Quel est votre PNJ préféré dans un jeu?

Les PNJ peuvent faire ou défaire une partie. Mon PC m’a présenté certains de mes premiers PNJ. Dans Ultima IV: Quest of the Avatar, une variété de PNJ étaient là pour tester votre moralité et vos vertus afin que vous puissiez grandir en tant qu’avatar; enfant, je pensais vraiment aider les gens en faisant l’aumône aux pauvres. À Ultima V, trouver une famille arrêtée et dans la palissade pour ne pas avoir payé suffisamment d’impôts était effrayant. Le premier Fallout avait des PNJ mémorables, comme Iguana Bob Frazier vendant des brochettes d’iguanes qui se sont avérées être des humains et ont conduit à une quête parallèle étrange et morbide à Junktown. L’exploration par Sanitarium de la psyché fracturée du personnage principal était pleine de PNJ excentriques.

Hier, j’ai écrit sur les PNJ de Lost Odyssey qui sont rapidement devenus mes favoris. J’ai négocié avec un corbeau grincheux pour des objets précieux et financé un joueur de Gohttza City qui a perdu près de 10 000 avant de toucher le jackpot et vous en a donné 50 000 avant de perdre à nouveau tout son argent.

Presque tous les liens sociaux que vous créez dans les différents jeux Persona sont incroyablement émouvants; Akinari Kamiki dans Persona 3 reste l’un des plus tragiques. Bien sûr, aucune conversation de PNJ ne serait complète sans la mention de Castlevania II: Simon’s Quest et des citadins les plus étranges et les plus trompeurs du jeu.

La série Phantasy Star avait certains de mes PNJ préférés de l’ère 16 bits. L’utopie de Phantasy Star II a produit beaucoup de commentaires hilarants de citoyens ennuyés qui n’avaient rien à voir avec leur temps. Les fanatiques religieux de Phantasy Star IV étaient plus effrayants car ils suivaient la sombre religion de Zio sans aucune considération pour la vérité.

La légende de Zelda: le masque de Majora concerne les PNJ, d’Anju et Kafei et leur amour condamné, jusqu’au Happy Mask Salesman, qui pourrait être le personnage le plus effrayant de la bibliothèque de Nintendo. Breath of the Wild n’était pas en reste non plus dans ce département et comptait certains des meilleurs PNJ. Bien sûr, il y a aussi le mec “Je suis une erreur” de Zelda II.

La sirène de Dragon Quest XI, Michelle, a eu un arc déchirant alors qu’elle tentait de trouver un amour qu’elle avait perdu. Le sort cruel de Nier: Pascal d’Automata pique toujours. Grand Theft Auto V regorge de PNJ grossiers, belliqueux et inoubliables. Je me suis parfois tellement plongé dans les PNJ de Yakuza 0 que j’ai perdu la trace de la quête principale.

Witcher 3 est tellement plein de PNJ fascinants, je n’ai pas encore fini le jeu parce que j’ai été tellement absorbé par ces missions. Je pourrais continuer.

Alors Kotaku, quel est votre PNJ préféré dans un jeu?

