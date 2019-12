Quel était le jeu Nintendo le plus sous-estimé de la décennie?

Alors que les années 2010 touchent à leur fin, une opportunité naturelle de réflexion se présente. Ce mois-ci a été chargé de célébrations, car un point de vente après l'autre a plongé profondément dans une étonnante décennie de jeux et a mis en lumière le meilleur des meilleurs. Mais, nécessairement, quelques-uns semblent toujours être exclus de la discussion – après tout, il y a beaucoup de choses à couvrir. Nintendo, par exemple, a connu une décennie incroyable avec des dizaines et des dizaines de titres fantastiques de première partie. Beaucoup d'entre nous ont trouvé des favoris plutôt peu orthodoxes qui évitent les distinctions normales. Quels sont les jeux Nintendo les plus sous-estimés de cette décennie?

Je peux penser à trois dès le départ. Les trois jeux ont bénéficié d'un accueil solide, mais n'ont jamais obtenu d'héritage presque proportionnel à leur qualité réelle. Kid Icarus: Uprising a disparu des projecteurs beaucoup trop rapidement et, criminellement, n'a pas reçu de suite. Luigi’s Mansion: Dark Moon a été éclipsé par son prédécesseur et successeur, et Captain Toad: Treasure Tracker a, malgré ses deux ports, échoué à obtenir une suite persistante. Tous ces jeux étaient d'excellents titres et parmi les meilleurs jeux Nintendo de leurs années de sortie respectives, et bien qu'ils ne méritent peut-être pas les distinctions à côté de Super Mario Galaxy 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ils méritent absolument au moins un peu d'amour pour leur gameplay créatif, leurs personnalités contagieuses et leur pur charme Nintendo.

Selon vous, quels sont les jeux Nintendo les plus sous-estimés de la décennie? Même si le titre que vous avez en tête a été bien accueilli, il y a tellement de grands jeux que certains se sont estompés sous les projecteurs sans laisser la marque qu'ils méritent de quitter. Honorez ces jeux maintenant dans les commentaires.