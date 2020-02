Quel genre de monde ouvert devrait avoir Elden Ring?

Elden Ring, sera un titre mondial ouvert. Des cartes remplies d’icônes, de tâches et de missions secondaires de celles d’Ubisoft à la campagne propre des indicateurs Breath of the Wild, il y a eu de nombreuses propositions que nous avons pu apprécier pour ce type de jeux, mais laquelle Miyazaki et From choisiront-ils? Logiciel?

Après sa présentation officielle lors du dernier E3 2019, les informations du jeu ont chuté. On sait que George R. R. Martin, auteur de fiction pour lequel Hidetaka Miyazaki a déjà fait preuve de dévouement dans plusieurs interviews avant l’annonce du jeu, collaborera à la mythologie du jeu. Sa plume servira à définir un vaste monde dans lequel il n’y aura pas de villes, seulement des ruines pour voyager à cheval.

Le nouvel univers d’Elden Ring est en développement depuis la fin de la création du DLC pour Dark Souls III: The Ringed City, dont le titre partage des similitudes avec le nom de cette production: The Ringed City et Elden Ring. Ces données seraient des conneries si nous parlions d’une autre équipe de développement, mais From Software fait généralement glisser les idées de leurs anciennes productions vers leur travail futur, à la fois dans le jouable et dans l’arrière-plan ou le ton.

Après avoir terminé Bloodborne, il a introduit dans Dark Souls III le concept qu’il y a aussi du pouvoir dans le vieux sang, celui que Gael cherche à donner au peintre dans le DLC: Ariandel’s Ashes. Dans le jeu de base de la clôture de la trilogie, nous pouvons voyager au domicile du roi sans nom, dans lequel nous découvrons que devenir un dragon est atteindre un état d’illumination qui est atteint avec la pratique transcendantale de zazen. Plus tard, tout un passé basé sur le bouddhisme, le shintoïsme et le taoïsme a été introduit à Sekiro.

Les idées jouables des titres From Software voyagent toujours d’un jeu à l’autreEn fait, The Ringed City est l’une des zones les plus ouvertes de tout ce que nous avons joué dans la trilogie Dark Souls. Non seulement il a plusieurs façons de se rendre au même endroit en empruntant des routes insoupçonnées, mais il a également de grandes zones où les ennemis nous attaquent tellement qu’ils en profitent pour aller d’un côté à l’autre, le sacré Clerc creux, ainsi que plus lent et plus maladroit ils profitent de la confusion causée par le premier, le très dur juge. Au final, l’ensemble du DLC est un monde ouvert en petit.

La ville aux anneaux de Dark Souls 3 serait un avant-goût du monde d’Eldeng RingC’est-à-dire, Hidetaka Miyazaki a consacré deux ans et demi au développement d’Elden Ring après un DLC qui pourrait être très révélateur sur ce que nous pourrions trouver en lui. Pour le jeu vidéo que nous prévoyons de sortir entre 2020 et 2021, la créative s’est consacrée spécialement à la conception du monde du jeu, de l’art, de l’aspect musical et du gameplay, et comment cela définira-t-il le scénario que nous explorerons? Ces informations officielles sont rejointes par de nombreuses autres informations fournies par les rumeurs, les fuites alléguées et les spéculations qui ont fait leur apparition au cours des semaines dans les forums et les médias, en particulier dans le forum Resetera. Comme toujours, nous devons les prendre avec une pince à épiler, mais ils peuvent être résumés comme suit: nous aurons un monde qui changera avec nos actions et avec une certaine influence de la météo, il y aura des améliorations significatives dans l’IA des ennemis et le monde ouvert de l’exploration sera combiné libre avec d’autres zones plus proches de la typologie d’un donjon.

Nous rencontrerons également plusieurs situations dans lesquelles nous ne pourrons pas résoudre les combats, mais nous devrons fuir et chercher une autre route, par conséquent, les zones et les zones seront mieux connectées que dans Dark Souls III et dans Dark Souls, se rapprochant de l’original que le reste de la série.

Les rumeurs qui sont apparues sur Elden Ring sont en accord avec la façon de travailler de Miyazaki Si nous analysons ces détails en tenant compte du fait qu’il est fort possible qu’il y ait beaucoup de The Ringed City dans Elden Ring, beaucoup d’entre eux s’additionnent et c’est pourquoi nous les récupérons ici. La destruction d’éléments du monde du jeu qui servent à emprunter l’une ou l’autre voie a déjà été constatée dans Dark Souls III. Avant d’affronter le Grand Seigneur Wolnir, nous pourrions briser un pont, faire tomber sa corde et sa structure en planches le long d’une falaise. Si nous rechargions le jeu, la catastrophe n’était pas reconstituée, afin que nous puissions utiliser notre destruction pour descendre à travers les gorges vers une nouvelle zone. Autrement dit, cela est déjà prouvé par Miyazaki, comme le reste des détails sur lesquels ces rumeurs pointent.

En ce qui concerne la métérologie, Hidetaka Miyazaki a testé un système d’éclairage dans Dark Souls III dans lequel la nuit et le jour du jeu pouvaient être modifiés, changeant certains éléments en le faisant, en particulier dans la compétence en ligne. Cette découverte a été découverte par le grand youtubeur Lance McDonald, dédié car nous sommes nombreux à enquêter sur le travail de cet auteur sensationnel.

Suite à des rumeurs qui sentent possible parce que ce sont des idées déjà testées par From Software, nous devons parler de ces situations que nous ne pouvons pas toujours affronter avec des coups. De retour à The Ringed City, ce concept se résumerait sous un nom propre: Midir. Ce dragon unique, corrompu par les ténèbres et fils de Filianore, apparaît plusieurs fois sur la scène pour arrêter nos pieds et nous obliger à faire des détours, des itinéraires alternatifs et à être patient jusqu’à ce que notre temps soit face à lui.

En bref, et considérant que Hidetaka Miyazaki ne s’est jamais coupée en déclarant qu’Elden Ring boit de Dark Souls, son monde ouvert sera plein d’idées qu’il a déjà mises à l’épreuve dans ses précédentes productions, élargi, amélioré et appliqué toute l’expérience de Demon´s Souls, Bloodborne et Sekiro; Mais quelle sera la structure de ce monde ouvert, sur quoi sera-t-il basé? Comment dirigerez-vous le joueur d’un endroit à un autre?

Suivre les colosses d’Ueda sur notre chevalHidetaka Miyazaki est l’un de ces types d’auteurs qui est très intéressant à étudier. Peu peuvent douter que leurs œuvres ont été parmi les plus influentes de leur génération, comme celles de Hideo Miyamoto ou Hideo Kojima de leur temps. On pourrait donc penser que tous ont étudié en profondeur l’industrie ou le développement avant eux pour y parvenir, non? Eh bien, la vérité est que non.

Miyazaki a changé sa vie pour jouer ICO et une partie de son monde se reflète dans Dark Souls et Bloodborne.

Miyazaki n’aime pas les jeux vidéo, mais le roman de fiction et d’horreur. Miyamoto fait du design industriel et du manga, tandis que Kojima est passionné de cinéma et de lecture. Personne n’avait le jeu en tête comme quelque chose à se consacrer. Cependant, un jeu vidéo spécifique les a recherchés, les a trouvés et les a modifiés. Miyamoto aimait à la fois Pac-Man et Space Invaders, Kojima est tombé amoureux de Super Mario Bros et Miyazaki a changé sa vie pour jouer à ICO. Et donc, les trois ont créé un travail riche qui relie leur carrière au jeu vidéo qui a éveillé le désir de se consacrer à ce monde. Le comique d’une série d’ennemis caractérisés par des couleurs contre un protagoniste plus faible de Pac-Man est dans Super Mario Bros., dans Metal Gear est ce personnage solitaire qui fait face à des créatures étranges attrapant des ordures Super Mario Bros mélangées avec une légende de Zelda de NES, et le ton de Dark Souls, sa façon de raconter, son secret et son caractère de terreur nostalgique est pur ICO.

La trilogie Dark Souls est une lettre d’amour à ICO et Elden Ring sera de Shadow of the ColossusS’il y a quelque chose de beau dans ICO au niveau de la conception du jeu, c’est la compréhension de la scène comme un excellent mécanisme plein de leviers, d’engrenages, de cordes, d’escaliers et de ressorts. Lorsqu’il est déclenché, le monde s’ouvre et communique. Tout ce qu’il y a dans Dark Souls et Bloodborne; C’est la clé de la conception de votre scène, mais aucun de ces deux jeux n’est un titre avec des mondes ouverts depuis le début, mais ce sont des espaces qui s’ouvrent lorsque nous touchons ces commutateurs.

Elden Ring vise à être un grand espace de vie vide, triste et ruineuxCependant, Elden Ring sera un monde ouvert dès le début, un endroit que nous pouvons explorer et apprécier à notre guise, en choisissant les itinéraires, en les faisant et en les défaisant. En principe, et pour les informations données, sans autant de boutons et astuces à se soucier. Ensuite, Est-ce à dire que Miyazaki oublierait ICO, sa grande référence? Non, cela signifie simplement que cela le transcende. Si Fumito Ueda a tiré tout ce qu’il a appris de ce travail pour faire l’inoubliable Ombre du Colosse, Miyazaki fera de même.

Oui, Elden Ring sera votre aventure d’un homme solitaire à cheval face à des forces qui le dépassent, avec un monde en mutation, une météorologie agressive et des créatures gigantesques qui lui apparaîtront et qui le forceront à réfléchir si la route qu’il a choisie est la Idéal pour votre niveau. Tout cela truffé par des éléments RPG de Dark Souls et, éventuellement, en utilisant un système d’amélioration des personnages basé sur le placement de nouveaux membres du corps, tels que Sekiro et son manga préféré: Berserk. Ce sera du moins le cas si nous suivons cette chaîne de raisonnement.

Guidé par la lumière d’un forgeronEn plus d’avoir un cheval et sa dévotion à Fumito Ueda, nous pouvons trouver plus d’indices dans la bande-annonce de présentation du jeu qui pointent vers cette hypothèse. L’original de Shadow of the Colossus est la manipulation d’une épée qui éclaire et pointe vers le prochain colosse que nous devons abattre. Dans la vidéo, nous voyons également une utilisation intensive de la lumière. Le forgeron du début le crée en frappant son enclume, de plus, le teaser commence par une faible lumière qui brille dans l’obscurité. C’est-à-dire que la lumière lointaine pourrait être le moyen de nous guider d’une civilisation à l’autre. Cette façon de nous emmener d’un endroit à l’autre, de voir le prochain endroit où aller, est également faite par Miyazaki de Dark Souls, étant sublime dans Bloodborne, pouvant presque toujours voir la prochaine zone où nous allons si nous regardons de près.

Shadow of the Colossus est une grande source d’inspiration pour Elden Ring.

L’autre élément qui suggère que nous aurons un monde similaire à celui de Shadow of the Colossus est le moment de la bande-annonce dans lequel il est demandé de regarder le ciel, apparaissant comme un personnage qui ressemble à un géant brûlant dans les flammes. Si nous connectons cela à l’idée que Miyazaki veut que son jeu vidéo ait des créatures avec une meilleure IA et en utilisant des monstres comme Midir pour changer notre itinéraire, nous aurions déjà une version des colosses d’Ueda.

Notre hypothèse: un monde ouvert décadent illuminé par une faible lumièreEn bref, le monde ouvert d’Elden Ring vise à être un grand espace de vie vide, triste et ruineux. Nous commencerions notre aventure dans une zone centrale éventuellement habitée par l’enclume aînée et similaire à celle que Wander utilise dans Shadow of the Colossus pour prendre soin de Mono, la fille qui ne se réveillera qu’après avoir tué tous les colosses. Peut-être que notre tâche consiste à apporter l’Anneau des Eldern brisé au vieil homme.

Le travail de Fumito Ueda a marqué la carrière de MiyazakiDe cette zone, nous voyagerions vers d’autres guidés par la lumière du forgeron, trouvant des dangers sur le dos de notre cheval, ces monstres géants à tuer ou ceux à fuir et un monde ouvert sans missions secondaires, vide de civilisation et uniquement avec des monstres à combattre et des alliés qui savent que, bien sûr, ils se rendraient à notre base. Ce faisant, Miyazaki poursuivra sa relecture particulière de son auteur de jeux vidéo préféré: Fumito Ueda, et pourrait également étendre sa façon de raconter à travers la reconstruction d’un monde détruit. Les espaces ouverts lui permettraient d’avoir une caméra plus gentille pour les batailles et les combats de groupe qu’il a si souvent mis dans ses jeux, ayant également plus de place pour cacher les pièces du puzzle de sa tradition que nous aimons tellement assembler.

En bref, si le type de monde ouvert que nous avons indiqué que nous aurions pu être confirmé, nous finirions par arriver au jeu vidéo Miyazaki que nous souhaitons tous avoir déjà sur nos consoles et PC. La question est maintenant de savoir si cela se fera en 2020 ou 2021?