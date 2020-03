Quel jeu Nintendo Switch avons-nous manqué? – Fonctionnalité

© Nintendo Life

Lorsque nous avons commencé à couvrir les téléchargements numériques dans les revues de la console virtuelle et les jours WiiWare World de l’histoire du site, nous nous sommes fixé pour objectif de tout revoir. Chaque titre – aussi petit soit-il – obtiendrait une critique. C’était une politique qui a bien fonctionné pendant ces premières années, et même lorsque la Wii U et la 3DS sont arrivées, il y avait encore une quantité gérable de titres à couvrir.

Cependant, l’arrivée du Switch – qui peut parfois recevoir des dizaines de nouveaux jeux chaque semaine – nous a obligés à réévaluer cette position. Nous avons malheureusement dû abandonner la politique de revoir absolument tout et nous concentrer sur les titres que nous jugions les plus dignes de couverture.

Naturellement, nous ne réussissons pas à 100% chaque semaine, et il y aura de nombreux titres Switch qui sont passés à travers les mailles du filet et n’ont pas reçu de critique. Compte tenu de cela, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de vous offrir, aux lecteurs, la possibilité de corriger ce problème.

En utilisant le champ de commentaire ci-dessous, dites-nous le jeu que vous pensez que nous devrions examiner. Nous choisirons les titres les plus mentionnés et en examinerons un par semaine pour le mois suivant (en fonction du volume de réponses). Alors qu’est-ce que tu attends? S’il y a un jeu sur Switch ou Switch eShop que nous n’avons pas examiné, postez-le ci-dessous et vous pourriez aider à élever un classique sous-estimé.

