Quel niveau de jeu vidéo avez-vous le plus joué?

Un bon niveau est comme un bol chaud de macaroni au fromage. Vous pouvez y revenir chaque fois que vous avez besoin de vous sentir bien et heureux. Sans réfléchir, vous pouvez le charger et savoir que tout ira bien. Alors, à quel niveau revenez-vous au fil des ans?

Quand je pense aux niveaux de jeux vidéo auxquels j’ai joué le plus souvent, quelques réponses évidentes me viennent à l’esprit. Monde 1-1 dans le jeu original de Super Mario Bros. Le premier niveau de Half-Life 2. Le niveau d’ouverture de Resident Evil 4. Ce sont tous les niveaux que j’ai joués de nombreuses fois. Mais le niveau que j’ai le plus joué, probablement plus que ces niveaux combinés, est E1M1, la première étape de Doom.

Je pourrais probablement jouer à ce niveau à l’aveugle et arriver à la fin dans quelques instants. Il est ancré dans ma tête comme une vieille maison d’enfance ou un film préféré. J’ai aussi tellement de souvenirs liés à Doom et E1M1.

Je me souviens d’avoir joué à cela après un terrible mouvement dans la moitié du pays. Je n’avais pas de wifi, mon avenir semblait chancelant et je ne me sentais pas bien. Mais j’avais une télé, Doom sur ma Xbox 360 et rien d’autre à faire. Je l’ai chargé et j’ai contourné E1M1 plus que d’habitude. Avec le recul, j’essayais juste de sortir de ma tête et tuer des démons sur Mars semblait être la parfaite échappatoire à la réalité.

À ce jour, chaque fois que je veux jouer à un Doom classique, je commence toujours par E1M1. C’est Doom. Cette musique, ce niveau, c’est Doom de bout en bout. J’ai probablement joué à E1M1 au moins 200 ou 300 fois à ce stade. Et les chances sont élevées, je vais jouer encore 200 fois ou plus. C’est juste bon.

