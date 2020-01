Quel personnage de The Legend of Zelda ajouteriez-vous à Super Smash Bros.Ultimate?

La gigantesque liste de Super Smash Bros.Ultimate a très peu de lacunes, mais elle fait relativement défaut en ce qui concerne The Legend of Zelda. Le combattant festif ne possède que six personnages de l’une des franchises phares de Nintendo, et voici le kicker: deux de ces personnages sont Zelda et trois d’entre eux sont Link. Il y a tellement plus dans la série au-delà du trio Triforce – regardez juste combien de personnages jouables il y a dans Hyrule Warriors. Tôt ou tard, quelqu’un de nouveau dans cette série doit devenir Super Smash Bros. Qui choisiriez-vous?

Il y a beaucoup de choix tentants – Skull Kid pourrait être bien plus qu’un trophée d’assistance, l’un des champions de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pourrait fonctionner, ou ils pourraient attraper un autre méchant comme Ghirahim ou Yuga. Personnellement, j’aimerais le plus voir Skull Kid obtenir une mise à niveau sans précédent du trophée d’assistance au combattant complet. Il renforcerait la liste avec son flair unique et effrayant, nous aurions plus de musique de Majora Mask avec lui, et son dernier smash fracassant serait une évidence. Je ne vois jamais cela se produire, mais la plausibilité n’est pas une condition préalable à nos réponses à cette question.

Qui de The Legend of Zelda aimeriez-vous voir rejoindre Super Smash Bros.Ultimate? La série pourrait certainement utiliser plus de représentation, et il y a certainement plus qu’assez d’acteurs de personnalisation parmi lesquels choisir. Faites-nous savoir votre choix dans les commentaires.