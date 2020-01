Quel personnage indépendant devrait obtenir un costume détaillé de Mii Fighter ensuite?

Super Smash Bros.Ultimate est, enfin, la célébration ultime des nombreuses icônes du jeu. Le réalisateur Masahiro Sakurai a insisté pour représenter autant de recoins du médium que possible en élargissant la liste déjà massive avec des personnages passionnants tels que Joker de Persona 5, Terry de King of Fighters et, bien sûr, Banjo-freaking-Kazooie. Sakurai a également réussi à partager les projecteurs avec certains personnages indie distingués, grâce à des costumes Mii Fighter hyper-détaillés qui ajoutent des personnages comme Sans et Cuphead au jeu sans avoir besoin de travailler sur un mouvement unique ou un doublage. Même avec les ensembles de mouvements génériques, Sans et Cuphead sont de merveilleux ajouts à Super Smash Bros.Ultimate. Nous espérons voir quelques autres représentants indépendants recevoir le même traitement dans le deuxième Fighters Pass. Qui aimeriez-vous le plus voir?

Je vais avec un de mes favoris qui a fait ses débuts sur 3DS: Max de Mutant Mudds. Je suis tombé amoureux du jeu original lorsque je suis devenu accro au speedrunning du jeu de plateforme de style rétro avec la collection Mutant Mudds sur Switch. Je pense que Max conviendrait parfaitement bien qu’il soit moins connu que d’autres personnages indépendants célèbres comme Shovel Knight et Hollow Knight. Issu d’un jeu de plateforme run and gun, il ramassait naturellement le jeu de tir du tireur, et c’est un personnage assez reconnaissable qui a fait ses débuts sur une console Nintendo.

Quel personnage indépendant aimeriez-vous voir en tant que combattant Mii dans Super Smash Bros.Ultimate? Sonnez avec votre choix dans les commentaires!