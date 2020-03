Quel Pokémon brillant pouvez-vous obtenir dans Rescue Team DX? – HITC

Pokémon

Une liste de tous les Pokémon Brillants que vous pouvez obtenir dans la nouvelle équipe de sauvetage Pokemon Mystery Dungeon Rescue DX.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est maintenant disponible sur Nintendo Switch après avoir été annoncé seulement en janvier. La plupart conviennent que c’est un remake doux et charmant, donc c’est quelque chose que les fans de Pokémon devraient apprécier. Cependant, bien qu’un remake, il comprend de nouvelles fonctionnalités ainsi que des chances de capturer un assortiment de Pokémon Brillant pour faire partie de votre équipe de sauvetage.

En plus de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, les fans du méga vendeur japonais ont également des DLC à prévoir pour Sword and Shield. Pendant ce temps, les fans purement de Nintendo Switch ont Animal Crossing New Horizons à espérer et la bonne nouvelle est qu’il sortira dans seulement deux semaines.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX étant un remake plus que utile à apprécier avant le lancement du premier DLC de Sword and Shield en juin, vous découvrirez ci-dessous tous les Pokémon Shiny qui peuvent être ajoutés à votre équipe de sauvetage.

Quels Pokémon brillants sont inclus dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX?

Certains des Pokémon Brillants inclus dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sont Butterfree, Electrode et Exeggcute.

Vous pouvez également obtenir des versions brillantes comme Ditto et Hoothoot dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Ci-dessous, vous trouverez la liste complète des Pokémon Shiny gracieuseté de Serebii:

Aipom

Altaria

Ambipom

Ampharos

Azumarill

Sans beurre

Corsola

Idem

Dragonite

Électrode

Espeon

Exeggcute

Exeggutor

Gyarados (Homme)

Hoothoot

Lickilicky

Magikarp (homme)

Metagross

Ninetales

Noctowl

Rapidash

Shuckle

Spinda

Starmie

Sudowoodo

Wobbuffet

Zangoose

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est uniquement disponible sur Nintendo Switch.

Dans d’autres nouvelles, PS Now: Nouveaux jeux de mars 2020 et combien de temps ils seront disponibles