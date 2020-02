La plupart d’entre nous ont apprécié plusieurs consoles Nintendo à ce stade de notre vie, et nous avons tous nos favoris, mais il est difficile de battre la nostalgie de votre toute première. Que ce soit votre première incursion dans les jeux vidéo, ou si vous avez saisi une console Nintendo pour compléter votre PS2 ou Xbox (un peu comme la façon dont Reggie a interviewé Nintendo possédant ces deux systèmes, mais pas GameCube), il y a quelque chose de magique dans votre course inaugurale à travers des classiques de séries telles que Super Mario, The Legend of Zelda et Metroid. Quelle a été votre première console Nintendo?

Je suis né dans une maison avec une Nintendo 64, donc dès que je pouvais tenir une manette, je jouais à des jeux comme Super Mario 64, Star Fox 64 et Banjo-Kazooie. Certes, depuis que j’étais si jeune, je n’avais absolument aucune idée de ce que je faisais, et j’étais assez horrible. Je me promènerais sans but autour de la montagne de Mumbo, du champ de bataille de Bob-Omb et de la forêt de Kokiri sans aucun objectif, et je réinitialiserais Star Fox 64 chaque fois que je battrais le premier niveau parce que je n’étais pas assez bon pour Meteo. Même si je faisais si peu, j’aimais toujours les mondes colorés et la musique entraînante, et revenir à ces titres au fil des ans et les jouer correctement a été extrêmement gratifiant.

Quelle a été votre première console Nintendo? Avez-vous plongé récemment avec une Wii U ou un Switch? Avez-vous commencé avec une Nintendo 64 comme moi? Ou êtes-vous là depuis le début? Sonnez dans les commentaires!