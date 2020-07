Quelle est la meilleure forme de coupe de Reese?

Photo: La société Hershey

Cette semaine, nous passons en revue GTA Online, regardons une attaque de perroquet, jetez un œil à Horizon: Zero Dawn fonctionnant sur un PC, souvenez-vous du jeu raté d’Amazon et discutez de la meilleure forme de Reese’s Cup.

Super contenu Kotaku de la semaine dernière

D’une part, c’est embarrassant. D’un autre côté, un tas de gens se souviennent que ce jeu a existé pendant quelques minutes.

J’ai finalement passé en revue GTA Online. Après 7 ans et plus de 600 heures, j’avais l’impression qu’il était temps.

Même si je ne joue jamais à Last of Us Part 2, j’apprécie tous les écrits de différentes personnes sur ce grand jeu, ses personnages et son histoire.

Tweets!

Dans les années 80, vous pouviez faire presque tout ce que vous vouliez à la télévision, car il y avait 7 chaînes et tout avait un petit budget. Ce fut un moment glorieux.

La meilleure forme est la citrouille. Vous obtenez un tas de beurre d’arachide et Halloween est la meilleure fête.

Nouvelles

Bandes-annonces et vidéos de la semaine dernière

Je … n’aimais pas tellement ce jeu.

Je continue à vouloir donner à Fallout 76 une autre chance, mais la dernière fois que je l’ai joué, je me suis ennuyé et j’ai couru comme de la merde. PEUT-ÊTRE la prochaine fois sera mieux …

J’ai pensé à rejouer ce jeu et maintenant je pourrais le faire sur PC. Je veux monter des chevaux robots en 60 images par seconde.