Quelle est la taille de la mise à jour Warzone pour Call Of Duty Modern Warfare? – HITC

Un aperçu de la taille de la mise à jour Warzone pour Call Of Duty Modern Warfare sur PS4, Xbox One et PC.

Bien qu’ayant été le secret le moins bien gardé de l’histoire de Call Of Duty, Activision n’avait confirmé Warzone for Modern Warfare qu’hier. Oui, il y avait eu beaucoup de fuites et une vidéo d’impressions de gameplay a été prématurément publiée, mais Activision a finalement confirmé hier que le mode Battle Royale allait bientôt sortir. Et ils ont également confirmé la taille de la mise à jour.

Tout le monde savait à peu près que le mode Battle Royale que Warzone se cachait derrière Classé dans le menu Call Of Duty Modern Warfare, mais une bonne surprise est que l’expérience Hunger Games sera également un téléchargement autonome gratuit pour ceux qui ne le font pas. t même posséder Modern Warfare.

Vous pouvez découvrir les moments où vous pouvez télécharger la mise à jour et le package autonome en cliquant sur le lien ci-dessous, sinon continuez à lire pour découvrir la taille de la mise à jour Warzone.

Quelle est la taille de la mise à jour Warzone?

La mise à jour Warzone pour Call Of Duty Modern Warfare est un relativement gros 18-22 Go sur PS4, Xbox One et PC.

Cependant, pour ceux qui ne possèdent pas Modern Warfare, le téléchargement pour Warzone est un énorme 80-101 Go.

Vous devrez télécharger la mise à jour si nécessaire pour jouer à Battle Royale via le jeu de base, sinon vous devrez télécharger Warzone séparément de la boutique PSN, Microsoft ou Battle.net.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Battle Royale d’Activision est une expérience gratuite qui oppose 150 joueurs les uns aux autres dans ce que certains ont surnommé et traité comme un concurrent de Fortnite.

Il a une immense carte nommée Verdansk avec plus de 300 points d’intérêt, et les joueurs pourront se déplacer dans ce lieu via cinq types de véhicules différents: VTT, Tactical Rover, SUV, Cargo et Helicopter.

Et, au cas où vous auriez besoin de demander, il existe un jeu croisé entre PS4, Xbox One et PC, tout comme Call Of Duty Modern Warfare.

