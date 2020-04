Quelle est l’heure de sortie sur PS4, Xbox One et Steam? – HITC

Certains fans veulent connaître l’heure de sortie du Resident Evil 3 Remake sur PS4, Xbox One et Steam.

Le remake de Resident Evil 3 sort en quelques heures plutôt qu’en mois, semaines et jours. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui ont hâte de retourner dans un enfer virtuel qui a été en proie à un virus zombie par opposition au coronavirus de la réalité. Le troisième opus de Capcom a été largement salué par les critiques, et vous découvrirez ici son heure de sortie pour PlayStation 4, Xbox One et Steam.

Contrairement au remake de Resident Evil 2 qui mettait en vedette Leon et Claire, Resident Evil 3 Nemesis met principalement les joueurs à la place du badass Jill Valentine tout en étant terrorisé par un successeur de Mr X appelé – quoi d’autre – Nemesis. Bien que le jeu soit plus «bourré d’action», c’est toujours une expérience d’horreur effrayante que vous pourrez apprécier le plus quand vous jouerez dans le noir avec les rideaux fermés et les écouteurs allumés.

Si vous ne pouvez pas attendre pour commencer à photographier le style Zombieland mort-vivant alors que vous devriez plutôt conserver vos munitions, vous trouverez ci-dessous l’heure de sortie du jeu pour PS4, Xbox One et Steam.

Resident Evil 3 Remake bonus de précommande

Il vous reste encore du temps pour acheter prématurément le Resident Evil 3 Remake pour obtenir ses bonus de précommande.

Le bonus de précommande pour obtenir le jeu sur Xbox One et Steam est un pack de costumes classiques, tandis que les joueurs PS4 obtiennent le même plus un thème Resident Evil 3 Remake ajouté.

La configuration système minimale et recommandée de Capcom pour PC se trouve sur la page Steam du jeu, tandis que les joueurs PS4 auront besoin d’un espace minimum de 25 Go pour la seule campagne.

Resident Evil 3 Nemesis est livré avec un add-on multijoueur nommé Resistance, et il s’agit d’un téléchargement individuel qui pèse également 25 Go.

En tant que personne qui détestait devoir gaspiller de l’espace de stockage en téléchargeant des options multijoueurs non jouées pour des expériences principalement en solo comme Uncharted 4, les téléchargements autonomes de Capcom sont les bienvenus.

Quelle est la date de sortie de Resident Evil 3 Remake sur PS4, Xbox One et Steam?

Capcom n’a pas annoncé de date de sortie pour le remake de Resident Evil 3 sur PS4, Xbox One et Steam.

Cependant, le jeu devrait être lancé à 00h00 BST et le remake de Resident Evil 3 devrait également sortir sur le PSN Store à 00h00 HNE.

Le Microsoft Store note également que le remake de Resident Evil 3 devrait être disponible à minuit au Royaume-Uni.

Vous pouvez précharger le jeu maintenant afin de pouvoir jouer la seconde qu’il lance.

