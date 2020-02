Quelle était la première PlayStation pour consoles et qui était Ken Kutaragi, le père de PS

Un discours sobre sur qui était le père de PlayStation et comment était cette console

S’il existe un nom auquel attribuer la marquePlay Station, c’est çaKen Kutaragi. Cet ingénieur et cadre était le principal moteur deSonyentrera sur le marché du jeu vidéo; Tout d’abord, grâce à la célèbre collaboration avecNintendopour SuperDisk et plus tard comme l’esprit derrière le projet PlayStation. Ce sera le nom par lequel appeler la plate-forme de la société japonaise; celui qui est sur le point d’atteindre sa cinquième génération et qui a accueilli certaines des sagas les plus aimées de ce passe-temps. Comme nous l’avons fait récemment avec la console Microsoft; Aujourd’hui, nous voulons consacrer un espace à la PlayStation originale, parler de son matériel et de son influence sur le jeu vidéo moderne.

I. Une origine marquée par le désaccordKen Kutaragi, le père de la marque PlayStation.

Pour le Sony des années 80,les jeux vidéo n’étaient pas une priorité; Les dirigeants d’entreprise voient ce qui est aujourd’hui l’un des marchés de loisirs numériques les plus dynamiques au monde, comme un produit de mode de son temps. Ils n’avaient aucune intention d’entrer sur ce marché volatil et de concurrencer des marques japonaises déjà établies.

La collaboration frustrée avec Nintendo a conduit Sony à entrer sur le marché des jeux vidéoCe sera l’intervention de Kutaragi lui-même, qui avait déjà la sympathie d’une grande partie de la société, qui conduira Sony à pénétrer ce marché grâce à un accord avec Nintendo. Cet accord indiquait que Sony était responsable du développement des appareils à utiliser pour la Nintendo SNES, étant le projet principal que la console apprécierait la compatibilité avec le formatCD-ROM. En retour, Sony continue de développer des composants internes pour leSNEScomme la puce audio utilisée par la console et certains droits sont accordés. Le point culminant de l’accord pour ceux de Tokyo sera de commercialiser la “Nintendo Play Station” et donc d’entrer dans le secteur des jeux vidéo.

Comme nous le savons tous, l’accord n’a pas fini par voir ses fruits fleurir. Le Kyoto a estimé que les clauses favorisaient trop Sony et a décidé de se déconnecter complètement du projet. Nintendo a fini par conclure un accord avecPhillipset le prototype original de la PlayStation Hurdano, seulement 200 unités ont été produites. Cependant, parmi certains membres de l’entreprise, le germe des jeux vidéo s’était déjà dispersé et Kutaragi trouvera le soutien de Sony pour poursuivre le projet.

II. Créé pour faire face aux polygonesSelon certains des membres impliqués dans le développement de la console, après le lancement du projet, il y avait encore de nombreux doutes sur la façon dont ce serait PlayStation. Sans la base que Nintendo allait fournir avec SNES pour la console d’origine, Sony Computer Entertainment avait une liberté d’approche absolue, mais aussi beaucoup d’incertitude. Ce sont les titres d’arcade de Sega et son impressionnant affichage technique de la primitive 3D de l’époque qui ont poussé Sony à parier sur les trois dimensions.

Cette décision finira par devenir un succès. Sony n’avait aucune expérience dans le développement de jeux vidéo; Mais je savais qu’il avait le nom et les ressources nécessaires pour lancer le projet. Le Japon, d’autre part, avait certaines des études les plus avant-gardistes pour le développement de titres en trois dimensions dans le pays, les arcades restent une énorme revendication et contactent ces études pour s’assurer qu’elles commencent à se développer pour le système.Namco, Konami ou CapcomCe n’étaient que quelques-uns d’entre eux.

C’était une console pour laquelle il était facile de programmerLe résultat était une console pour laquelle il était facile de programmer et qui avait assez de puissance brute pour bien faire face aux polygones qui peuplent les titres en trois dimensions. Le principal responsable était le processeur R300. Une puce RISC 32 bits à 33,8 MHz, un processeur capable dedéplacer plus de 300 000 polygonesombrage triangulaire par seconde; tandis que pour le traitement graphique 2D, il avait une unité indépendante. Cela a donné à la console Sony beaucoup d’avantages sur les versions exceptionnelles de l’époque dans le même domaine; comme ceux qui étaientSega Saturnoù il était plus difficile à programmer et ses capacités 3D étaient inférieures à 250 000 polygones.

III. “Vivez dans votre monde. Jouez dans le nôtre”Le titre de cette section a été le premier grand slogan de la marque PlayStation après son lancement; celui dans lequel un nouveau venu devait se faire face à la Sega de l’époque, la compare avec les studios propriétaires les plus recherchés du moment. C’était l’une des principales raisons pour lesquelles Sony a contacté les principaux développeurs tiers de son Japon natal peu après le début du développement de la console: ou a proposé un catalogue qui pourrait correspondre à ses deux principaux rivaux, ou PlayStation Il ne survivra pas.

Namco avait une présence dans les arcades de l’époque et a été l’un des grands soutiens initiaux de Sony

Pour assurer cette survie, ils ont pris des mesures supplémentaires en profitant des ressources de Sony. LaPSX coûte bien en dessousde ses concurrents dans sa sortie quelque chose de plus de 340 euros au changement et la publicité autour d’elle était très agressive; Quel que soit le contexte, PSX devrait apparaître. Le résultat de ces mouvements commerciaux fut immédiat. Son succès lors de son lancement au Japon, les réserves sur les autres marchés mondiaux et le soutien déclaré de certains des tiers du moment ont fait espérer davantage d’études; ils ont commencé à se développer pour la console et à épaissir leur catalogue, qui a commencé humble; tandis que la présence médicale a contribué à accroître le succès de l’appareil.

Au moment de cet événement, la console a pu récolter une bonne quantité de titres exclusifs ses premières années de vie; tandis que la fondation et l’acquisition d’études telles queavec Sony Interactive Entertainment, ont contribué à jeter les bases d’aujourd’hui sont les études qui gonflent le catalogue des consoles Sony. La PlayStation a pu faire un écart rapide entre la cinquième génération de consoles.

IV. Avis, problèmes et pirateL’introduction rapide de Sony dans le secteur du jeu vidéo a été satisfaisante pour l’entreprise, mais elle s’est accompagnée de ses propres problèmes. Le développement de PlayStation a été rapide et la société a dû faire plusieurs révisions de la console pourrésoudre des problèmesde fabrication; plusieurs révisions avec modifications de la plaque, des lecteurs et même des matériaux ont été lancées; mais, là où ils devaient faire des changements, c’était dans les ports de la console.

L’engagement envers les CD-ROMça a très bien fonctionnépour PSX; Il était moins cher de les produire, ils avaient plus d’espace que les cartouches et leur lecture rapide était idéale pour les jeux vidéo. Malheureusement, il était également très facile de faire des copies de ces disques et la précipitation à lancer PSX sur le marché en faisait une console très vulnérable aux modifications externes, certaines d’entre elles destinées à reproduire des copies non autorisées de ces jeux vidéo.

Sony marc un changement de paradigme avec PlayStationLa stratégie de Sony sur le marché était de lancer une console très abordable et de générer des revenus en vendant des logiciels, mais ces pratiques ont compliqué les premières années de la console sur les marchés occidentaux. En conséquence,certaines fonctionnalités ont été suppriméesde ces révisions conformes à la console ont été lancées, culminant avec le soi-disant PSOne. Enfin, sans grand succès dans son travail; même si je sais qu’ils ont résolu les problèmes matériels présentés par les premiers modèles.

V. Continuité et héritageSony a marqué un changement de paradigme avec la PlayStation. La console a été lancée sur les marchés occidentaux en 1994 et signifiait, non seulement l’entrée d’un nouveau concurrent dans la cinquième génération de consoles déjà occupée, mais l’établissement d’un format entre les consoles nationales. En collaboration avec Saturn, PlayStation a établile disque comme format du futursuivant. Avec des sorties telles que Metal Gear Solid, Final Fantasy VII ou Crash Bandicoot, il a su créer ses propres sagas grâce à des études en dehors de l’entreprise; tandis que, grâce au projet Kutaragi, il a commencé une manière différente de comprendre les consoles comme une plate-forme. Bien que cela se produira avec son successeur et son approche du composant multimédia que nous voyons si vivant aujourd’hui dans nos consoles.

PlayStation 4 Pro, la dernière console à ce jour de Sony.

Il est surprenant de voir comment Sony a été relativement continu par rapport à ce qui a commencé avec cette console, et comment cela lui a valu d’être la plate-forme domestique la plus dominante de la génération; mais nous avons toujours le doute de ce qui serait arrivé au monde des jeux vidéo si cet accord entre Nintendo et Sony ou celui qui plus tardil traînait avec SegaIls seraient allés de l’avant. Un authentique exercice d’imagination.

