Quelle faction Fallout 76 est la plus froide, la station spatiale accidentée ou la cabane en rondins?

La prochaine extension de Fallout 76 Wastelanders ajoutera deux nouvelles colonies de faction: les colons et les pillards. L’un d’eux ressemble à un fort Lincoln Log tandis que l’autre est fait d’une station spatiale écrasée. Pouvez-vous deviner vers lequel des joueurs gravitent déjà?

Hier, Bethesda a partagé quelques captures d’écran des deux nouveaux emplacements et plus d’informations sur les personnes qui y vivent. Les colons, dirigés par Paige (l’ancien chef du Syndicat des travailleurs de la construction de D.C.), sont un lot de sel de la terre qui travaille dur et qui se sont réfugiés à Spruce Knob vers la partie sud-est de la carte. Les pillards, quant à eux, sont revenus dans les Appalaches pour reprendre le territoire qu’ils ont revendiqué avant qu’il ne tombe entre les mains des colons.

Leur chef, Meg, semble avoir vu de la merde dans le désert et n’est probablement pas du genre à négocier des accords mutuellement avantageux. La station spatiale écrasée qu’elle et son gang appellent à la maison est au nord de la carte, et franchement, cela semble beaucoup plus amusant. La plupart des camps de raiders ont tendance à ressembler à si votre ami du groupe de screamo d’un ami a joué son spectacle de sous-sol à l’intérieur d’une fosse de barbecue de ferraille, mais Meg ressemble à une arcade de science-fiction.

“Dans Wastelanders, je vais vérifier les colons”, a écrit une personne sur Reddit. “S’ils soufflent du verre, fabriquent des composants électroniques, fabriquent leurs propres céramiques … je vais rester. Mais si c’est un camp entier de Sturges martelant le même tronçon de mur pendant des mois, je pense que je dois faire du raider. »

Sturges était un réparateur de synthés de Fallout 4 qui n’a jamais fait de merde. Naturellement, certains joueurs craignent que la grande mise à jour des PNJ que beaucoup s’attendent à faire enfin de Fallout 76 ne répète que certains des moments les moins inspirés du dernier jeu. “Rien ne vaut la protection des innocents, mais j’envie les pillards et leur station spatiale”, a écrit un autre joueur.

Les nouveaux personnages, les arbres de dialogue, les quêtes et les options de romance à venir dans la mise à jour Wastelanders seront tous basés dans l’une des deux nouvelles colonies, Bethesda impliquant fortement que la réputation d’un joueur avec l’un nuira à sa réputation avec l’autre, les forçant à choisissez l’un plutôt que l’autre.

Sur la base de leur sens du style et du design intérieur, je vais devoir faire des raids sur celui-ci, malgré mon engagement profondément ancré à la solidarité du travail.

