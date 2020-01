Quelles sont vos erreurs de conversation vocale les plus embarrassantes?

Si vous jouez à des jeux multijoueurs, vous utilisez probablement le chat vocal. Le chat vocal est le travail du diable pour de nombreuses raisons, mais il est particulièrement mauvais si vous oubliez de le désactiver lorsque vous avez terminé.

Hier, je jouais au Darwin Project, une bataille royale où le chat vocal joue un grand rôle dans la stratégie et le ton du jeu. Je suis mort, et alors que je feuilletais les joueurs survivants pour regarder, je suis tombé sur quelqu’un qui ne semblait pas savoir, ou peut-être qui s’en fichait, qu’ils avaient laissé leur chat vocal ouvert. Je les ai écoutés parler à quelqu’un d’autre dans la pièce d’un ami qui avait été licencié de leur travail. Je n’étais pas en mesure de communiquer avec eux, je ne pouvais donc pas les avertir que tout autre spectateur ou tout autre joueur près d’eux dans le match pourrait entendre les détails sanglants de la très mauvaise journée de leur ami. C’était atroce, mais encore une fois, qui n’aime pas les ragots?

J’oublie constamment si ma conversation vocale est activée ou non lorsque je joue à des jeux. Cela m’amène à crier à des coéquipiers qui ne peuvent pas m’entendre ou, bien plus souvent, à forcer les gens à m’écouter grogner et marmonner jusqu’à ce que quelqu’un me rappelle de couper le son. Je suis particulièrement enclin à oublier de raccrocher le chat vocal de Discord lorsque j’en ai fini. Plus d’un ami m’a envoyé un texto pour me dire qu’il pouvait m’entendre cuisiner ou me préparer pour le lit après avoir fini de jouer. Je me parle à peu près constamment, et même si j’ai réussi à éviter de dire quoi que ce soit de particulièrement gênant sur le chat vocal, c’est comme si ce n’était qu’une question de temps.

Avez-vous déjà oublié que votre micro était allumé ou avez-vous négligé de l’éteindre? Je suis sûr que vous avez des histoires dignes d’être à partager.

