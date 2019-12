Quelles sont vos résolutions de jeux vidéo pour 2020?

Revue de l'année Revue de l'année Nous revenons sur les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

L'année se termine et une nouvelle décennie s'annonce, ce qui signifie une chance de se réinventer et de se lancer dans de nouvelles aventures. Cela signifie également plus de jeux vidéo. À l'approche de la nouvelle année, nous demandons: quelles sont vos résolutions de jeux vidéo?

Les résolutions sont largement arbitraires, mais il reste amusant de se fixer un objectif. Dirigez-vous vers le gymnase, trouvez un nouveau passe-temps, changez votre nom légal, parachutisme. Vous pourriez également essayer quelque chose d'un peu plus numérique: battez votre ancien meilleur score Pac-Man, jouez enfin à travers tous les jeux Final Fantasy. En ce qui concerne les jeux vidéo, il y a beaucoup de choses à faire et la nouvelle année est une excellente occasion de les faire.

«Je suis enfin en train de mettre à niveau le stockage sur toutes mes consoles parce que la vie est trop courte pour continuer à supprimer et à re-télécharger The Witcher 3», m'a dit mon collègue Ethan Gach. Une résolution modeste qui portera ses fruits à long terme.

«Je veux vraiment essayer de gravir la montagne Timberwolf dans The Long Dark», a déclaré la rédactrice en chef Riley MacLeod lorsqu'on lui a demandé. Je ne sais pas à quel point c'est difficile, mais chaque match a sa «montagne», un défi que vous voulez vraiment affronter et relever.

Je veux faire ces deux choses. Tout d'abord, je veux nettoyer et organiser ma terrifiante étagère de jeu avant que ses bobines de câbles HDMI éventuellement sensibles ne m'étouffent à mort. Je pourrais même mordre la balle et emballer une partie de la console que je n'utilise pas. Pourtant, je suis d'humeur compétitive avant 2020. Je veux continuer à gravir les échelons à Hearthstone (j'espère à Legend) et, si le temps le permet, je veux trouver des gens avec qui faire un raid dans Final Fantasy XIV. Au minimum, je veux commencer à effacer plus de combats «extrêmes» à la sortie. Améliorez mon équipement, rejoignez des groupes de personnes motivées et relevez de plus grands défis.

Et vous? Quelles sont vos résolutions de jeu pour la nouvelle année? (De plus, si vous êtes dans les commentaires comme "ma résolution est de 1080p" ou autre, ma nouvelle résolution est de vous combattre.)

. (tagsToTranslate) Résolutions du Nouvel An (t) kotakucore (t) Kotaku