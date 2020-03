Quelqu’un a créé un bébé Yoda Mod pour Star Wars Battlefront 2, parce que pourquoi pas

Après le succès de The Mandalorian et l’engouement des mèmes et de l’amour qui entoure Baby Yoda en ligne, il est surprenant qu’il ait fallu si longtemps pour qu’un mod Baby Yoda apparaisse.

Le mod remplace le modèle BB-8 dans Star Wars Battlefront II, un personnage de héros récemment ajouté au jeu. En raison de la taille similaire des personnages, comme ce bébé Yoda est dans son berceau en lévitation, il est logique de les changer.

Bien que ce mod ait été initialement taquiné vers la fin de l’année dernière en tant que blague, il a finalement été terminé cette semaine. Les créateurs de ce mod sont également responsables du cyborg Darth Maul et des mods cosmétiques Darth Vader endommagés au combat. De toute évidence, Nanobuds est une personne qui a du style et du talent.

La vue de ce petit gars flottant à hauteur de genou, faisant chuter la mort de l’équipe adverse, est ravissante. Si quelqu’un de mon équipe devait courir en tant que Baby Yoda sur le champ de bataille, j’abandonnerais l’objectif et j’essaierais simplement de passer en mode papa mandalorien pour protéger ce précieux paquet de morts.

Vous pouvez installer le mod sur Nexus Mods pour Battlefront II ici.

Si Baby Yoda n’est pas assez mignon pour vous, DICE a ajouté Ewok Hunters au jeu dans le patch Age of Rebellion. Ces ours en peluche extraterrestres sont équipés d’un arc et d’une corne vaillante qui applique des buffs pour la résistance aux dégâts et les attaques améliorées. La mort par gentillesse est désormais un moyen possible de mourir dans Battlefront II.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Star Wars Battlefront 2 – La bande-annonce de mise à jour de l’ère de la rébellion

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.