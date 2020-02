Quelqu’un a passé 7 ans à faire Metroid Fusion dans Minecraft

Il y a une vidéo populaire de Samus courant dans les couloirs, sautant entre les plates-formes et tirant sur les parasites. Il ressemble à n’importe quel autre élément du gameplay de Metroid Fusion – jusqu’à ce que la caméra effectue un zoom arrière pour révéler que la simulation se déroule dans Minecraft.

Ce moment ressemble à une révélation, en partie à cause de la façon dont les animations de pixels fluides du jeu Game Boy Advance contrastent avec les surfaces planes et en blocs à l’intérieur de Minecraft. Cela explique sans aucun doute pourquoi la vidéo a explosé sur le sous-programme Minecraft la semaine dernière et pourquoi son créateur, Brenden, continue de ralentir lentement le projet, qui dure maintenant depuis sept ans.

“C’est ma tentative de recréer complètement Metroid Fusion dans Minecraft vanilla”, a-t-il écrit dans un article Reddit la semaine dernière à propos de ses progrès. «Actuellement, le système dispose d’une caméra fluide, de la physique des joueurs, des images-objets et des animations d’arrière-plan. J’ai essayé de faire correspondre le jeu original aussi près que possible. “

Des projets comme Brenden tournent autour des blocs de commande de Minecraft, qui permettent aux joueurs de programmer efficacement les environnements qu’ils créent sur des cartes personnalisées dans le jeu. C’est ainsi que Redditor Magib1 a pu refaire Pokémon Rouge dans Minecraft en 2015, bien qu’un jeu plus intense graphiquement comme Metroid Fusion apporte ses propres défis, comme avoir besoin d’un ensemble supplémentaire de shaders pour donner au jeu un aspect correctement pixélisé et plus lumineux que les paysages environnants. .

Une vidéo des progrès de Brenden partagée sur YouTube en 2014.

“Dans la réalité, je pourrais faire à peu près n’importe quel jeu 2D snes / gba si j’avais les ressources”, a déclaré Brenden dans un e-mail à Kotaku. Selon lui, le jeu est entièrement jouable en utilisant les commandes WASD avec des verrous de caméra, des transitions de porte et des arrière-plans de parallaxe de défilement. Alors que les actifs sont supprimés d’une ROM réelle de Metroid Fusion, Brenden a déclaré que sa carte personnalisée les exécute complètement sans mod dans la vanille originale de Minecraft. Maintenant, il ajoute juste un peu de vernis avant de publier le pack de données complet.

“Si elle est supprimée par Nintendo, je suis 100% d’accord”, a-t-il déclaré. “Je fais juste ça pour le plaisir!”

Nintendo lui-même n’est pas étranger à cacher des jeux dans les jeux, en collant les ROM NES à l’intérieur du Animal Crossing d’origine pour que les joueurs puissent les découvrir et jouer. Même si la sortie éventuelle de Brenden est frappée d’un avis de retrait du droit d’auteur, son travail ingrat inspirera peut-être la société à semer de futures versions avec des œufs de Pâques plus jouables. Au rythme où les anciens jeux Nintendo sont ajoutés au Switch, ce pourrait être la seule façon dont certains jeux reviennent du passé.

