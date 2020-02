Quelqu’un a piraté le compte Twitter Ninja, le streamer Fortnite

Tyler “Ninja” Blevins est l’un des streamers et joueurs les plus populaires de Fortnite. Pour cette raison, il s’agit d’une conversation régulière entre les partisans et les détracteurs de la Battle Royale. Une partie de la communauté démontre constamment son soutien au streamer, mais ce n’est pas toujours le cas.

Étonnamment, le compte Twitter de Ninja a été piraté ce matin. Quelqu’un a réussi à saisir le profil du joueur sur les réseaux sociaux et a commencé à faire le sien. Le hacker n’a pas hésité un instant à poster des messages étranges ou des demandes pour suivre des comptes spécifiques.

Tout a atteint un nouveau niveau lorsque ce troll a commencé à insulter les autres streamers Fortnite du compte Ninja. Parmi les joueurs mentionnés figurent Turner ‘Tfue’ Tenney et Daniel ‘KEEMSTAR’ Keem.

Apparemment, c’est quelqu’un qui voulait profiter de la popularité de Ninja. Selon les détails, Jessica Blevins, épouse du streamer, a reçu des messages du pirate lui demandant de résoudre rapidement la situation. On estime que le pirate a cherché à négocier et à obtenir un paiement en échange de la libération du compte.

Donc, évidemment, le twitter de Tyler a été piraté.

– Jessica Blevins (@JessicaBlevins) 22 février 2020

Les messages offensants ont été supprimés peu de temps après, donc Ninja a probablement déjà repris le contrôle de son compte Twitter. Apparemment, aucun autre compte sur les réseaux sociaux du streamer n’a été affecté par ce piratage.

Ninja n’a rien dit à ce sujet, mais il devrait bientôt expliquer la situation et offrir des détails supplémentaires sur le statut de son profil sur Twitter. Ce n’est pas la première fois que le joueur est impliqué dans une situation similaire.

Si vous ne vous en souvenez pas, quelqu’un a volé le compte Fortnite à Drake pour jouer avec Ninja. En outre, Twitch a par erreur promu du contenu pour adultes sur l’ancien canal de diffusion. Recherchez plus d’informations sur Ninja et Fortnite dans ce lien.

Source

