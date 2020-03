Quelqu’un a tenté de recréer Breath Of The Wild Dungeons avec Nintendo Labo

Les outils de programmation fournis avec le kit Labo VR de Nintendo sont extrêmement limités, mais cela n’a pas empêché un joueur de les utiliser pour essayer de créer des mini-jeux de donjon directement extraits de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo Labo utilise un système de nœuds visuels pour programmer des applications. Cela rend intuitif pour les nouveaux arrivants de chaîner leurs idées en quelque chose de jouable, mais aussi difficile de faire des choses vraiment complexes. Cela n’a pas empêché le fan de Nintendo Green_Squid de tirer le meilleur parti du kit VR de Labo pour programmer un hommage aux sanctuaires d’introduction de Breath of the Wild et partager les résultats sur Twitter.

Le premier montre Green_Squid naviguant sur des plates-formes tournantes et arrêtant des rochers avec la rune Stasis pour se rendre au coffre au trésor.

Dans la seconde, ils utilisent la rune Magnesis pour manipuler les blocs et soutenir les portes ouvertes. Le niveau a même un Guardian Scout de fortune qui y court.

Le troisième est le plus complexe avec une série de petits puzzles que Green_Squid doit parcourir pour arriver à la fin.

Ce qui est le plus impressionnant, c’est que vous pouvez voir leur code Labo VR fonctionner en temps réel en arrière-plan pendant qu’ils jouent à travers le niveau.

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de partager les créations Labo VR avec d’autres joueurs, mais la détermination de Green_Squid à traiter le logiciel comme Sony’s Dreams me fait espérer que Nintendo pourrait faire de même à un moment donné.

