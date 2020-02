Quelqu’un qui n’était pas moi-même a compilé une liste des apparitions de VW Beetle dans les jeux vidéo

C’est un sentiment particulier que l’on ressent en rencontrant un projet qui semble si à l’intérieur de votre timonerie, vous commencez à vous demander qui diable se cache dans cette timonerie que vous pensiez être la vôtre. Je l’ai ressenti lorsque je suis tombé sur ce site Web, qui semble être dédié à documenter chaque cas où une Volkswagen Beetle est apparue dans un jeu vidéo.

Cela ressemble vraiment à quelque chose que j’aurais fait, mais ce n’est pas le cas. Cet autre gars l’a fait.

La page est assez simple et peut-être même grossière dans la mise en page et la conception, et ne semble pas avoir été mise à jour depuis 2008, il ne s’agit donc pas d’une liste complète.

C’est, cependant, un début fantastique, et comprend des captures d’écran de toutes sortes de jeux avec des coléoptères quelque part, des classiques d’arcade où ils apparaissent juste en arrière-plan, comme dans le classique arcade Double Dragon, qui est documenté dans presque tous ses divers ports et conversions:

J’ai aimé voir l’étrange bicolore du Paperboy d’Atari:

Et, bien sûr, nous nous souvenons tous des nombreux, nombreux coléoptères de Sega’s OutRun, qui bourdonnent tout autour de vous:

Je suis à peu près sûr que le premier exemple, mentionné sur la page, d’un Beetle dans un jeu vidéo est le jeu d’arcade Atari de 1977, Super Bug.

Bien qu’il semble que le rendu réellement agréable (vous savez, comme une matrice 16 x 16) soit jaune, ce n’est pas vraiment, car il utilise un peu de transparence colorée sur le Beetle, qui reste toujours centré sur l’écran.

Il y a beaucoup de jeux dont je n’ai jamais entendu parler, comme The Streets of Sim City de 1997, qui présente de jolis coléoptères 3D à faible polygone:

Je ne sais pas qui a fait cette petite archive, mais je soupçonne qu’ils sont allemands, à partir de l’URL .de et de certaines des références Käfer sur la page. Ce n’est pas compliqué, mais je suis heureux que cela existe. Il y a quelque chose d’étrangement apaisant à faire défiler cette simple page de captures d’écran de Volkswagen pixellisées ou polygonales.

