Quelqu’un recréé avec précision Red Dead en ligne dans Dreams

Red Dead Online est un jeu qui s’est beaucoup amélioré depuis son premier lancement fin 2018. Mais il a encore quelques problèmes. L’un des plus ennuyeux est la fréquence à laquelle les joueurs sont exclus du jeu, souvent au hasard sans avertissement. Quelqu’un a recréé cette expérience dans Dreams.

En utilisant Dreams, l’utilisateur de PlayStation RikisCafe a créé cette œuvre d’art que, certes, seules les personnes qui jouent à Red Dead Online comprendront vraiment. L’utilisateur de Reddit iferraz2 a partagé la merveilleuse création sur le subreddit RDO.

C’est simple, mais efficace. Les joueurs démarrent le jeu et trouvent un cow-boy qu’ils contrôlent. Vous pouvez vous promener comme dit cow-boy pendant quelques secondes avant

Comme je l’ai dit, Red Dead Online s’est beaucoup amélioré au cours des 12 derniers mois environ. Plus de contenu, des contrôles améliorés et plus de progression. Cependant, les déconnexions, les animaux manquants, les problèmes avec les camps de joueurs et les longs temps de chargement sont toujours un problème quotidien pour la plupart des joueurs, y compris moi-même.

Peut-être qu’un jour Rockstar fera fonctionner RDO de manière plus cohérente. Et si cela se produit, ceux qui sont nostalgiques des jours moins stables peuvent toujours démarrer cette petite création Dreams pour découvrir Red Dead Online et ses déconnexions agaçantes.

.