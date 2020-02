Quels anciens titres PlatinumGames voulez-vous voir sur Switch?

PlatinumGames a une excellente relation avec Nintendo, comme en témoigne une gamme d’exclusivités telles que The Wonderful 101, Bayonetta 2 et Astral Chain. Nintendo a même fait confiance à Platinum avec l’une de ses propres adresses IP dans Star Fox Zero. Platinum a également été un éditeur clé sur Switch, avec les ports de Bayonetta et Bayonetta 2, la chaîne Astral très acclamée et la prochaine Bayonetta 3. Ils ont souvent manifesté leur intérêt pour renforcer davantage la bibliothèque en apportant des titres plus anciens comme The Wonderful 101. à Switch – voir la taquinerie de Hideki Kamiya plus tôt dans la journée. Le Switch serait, bien sûr, une maison naturelle pour de nombreux meilleurs jeux Platinum. Si vous aviez votre choix, sur lequel porteriez-vous?

Il y en a quelques-uns que j’aimerais voir. Le Wonderful 101 est un choix facile comme l’un des nombreux titres Wii U muraux qui n’ont jamais atteint leur plein potentiel sur la console malheureuse. Avec son exclusivité Nintendo et de nombreuses taquineries de Kamiya au cours de la vie du Switch, je pense que c’est l’un des ports Switch les plus réalisables que nous puissions voir sur Platinum. Au-delà de cela, cependant, j’apprécierais également de passer à quelques jeux plus anciens et lourds comme Vanquish et Metal Gear Rising: Revengeance.

Quel jeu Platinum porteriez-vous sur Switch? Il y a beaucoup de choix, car le développeur estimé a un catalogue très apprécié avec de nombreux titres qui bénéficieraient d’une excellente réception sur Switch. Faites-nous savoir votre choix dans les commentaires.