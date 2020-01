Quels jeux Wii U non portés apporteriez-vous à Switch?

Après une fuite récente suggérant que Nintendo a l’intention d’apporter plus de deux jeux Wii U supplémentaires à Switch en 2020, les spéculations et les souhaits sont à la volée. Beaucoup des plus grands succès de la Wii U sont disponibles sur Switch, y compris The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, et plus encore. Si vous pouviez ajouter deux autres grands Wii U à cette pile, que choisiriez-vous?

Je choisirais Super Mario 3D World et Xenoblade Chronicles X. Super Mario 3D World est l’un de mes jeux coopératifs préférés, et après que mon colocataire de premier cycle a pris sa Wii U à la maison, ma petite-amie et ma première tentative de gestion à 100% il y a quelques années, nous attendions patiemment un port Switch pour pouvoir lui donner une autre photo. Je n’ai pas joué à Xenoblade Chronicles X, en attendant, et c’est en grande partie parce que je n’ai plus le temps de jouer à domicile. Les seuls RPG que je bat de nos jours sont en déplacement, des jeux que je peux lentement éliminer petit à petit sur Vita ou Switch. Je serais heureux de faire un essai honnête de Xenoblade Chronicles X sur Switch. De plus, ce serait formidable de le faire rejoindre Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et Xenoblade Chronicles 2 sur le système hybride.

Quels sont les deux titres Wii U que vous souhaitez toujours voir sur Switch? Tenez-vous espoir pour quelque chose que j’ai mentionné, Pikmin 3, Yoshi’s Wooly World, ou quelque chose d’autre? Faites le nous savoir dans les commentaires!