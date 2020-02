Quels Pokémon peuvent être transférés vers Sword and Shield depuis Pokémon Home? – HITC

Pokemon Home a ajouté 35 nouveaux Pokémon à Sword and Shield, et dans ce guide, vous découvrirez lesquels peuvent être transférés.

Les utilisateurs de Nintendo Switch, iOS et Android peuvent désormais télécharger Pokémon Home sur l’un ou l’autre appareil. Le lancement a amené tout le monde à parler d’un gif aléatoire ainsi que d’un professeur Oak qui ressemble à un surfeur, mais son lancement a également grandement profité à Pokémon Sword and Shield en ajoutant 35 nouvelles créatures au jeu.

Vous pouvez vous abonner à un plan Premium pour Pokémon Home qui vous permettra d’utiliser l’application en collaboration avec Pokémon Bank. Ce plan Premium présente également d’autres avantages, comme vous permettre d’échanger dix Pokémon dans une Wonder Box au lieu de seulement trois.

Bien que ce soit à vous de décider si le prix Premium est équitable ou non, vous trouverez ci-dessous le Pokémon partagé qui peut être transféré à Sword and Shield en utilisant Pokémon Home.

Comment transférer Pokémon de Pokémon Home vers Sword and Shield

Vous pouvez transférer Pokémon de Pokémon Home vers Sword and Shield en liant votre jeu à la version Nintendo Switch de l’application de transfert.

Cela vous permettra de transférer des créatures de Pokémon Let’s Go, Pikachu et Pokémon Let’s Go, Eevee dans Sword and Shield.

Cependant, alors que Sword and Shield peut récupérer ses Pokémon déposés dans Home, aucun des jeux Let’s Go ne peut récupérer un Pokémon déplacé vers le nouveau titre Nintendo Switch.

En plus des jeux Let’s Go, vous pouvez également transférer des Pokémon des jeux 3DS vers Pokémon Home via Pokémon Bank. Cependant, vous devez être un abonné Premium pour profiter de ce luxe.

Vous pourrez également transférer des Pokémon de Pokémon Go vers la nouvelle application de transfert, mais la date à laquelle cela deviendra disponible n’a pas été communiquée au moment de la rédaction.

Quels Pokémon peuvent être transférés vers Sword and Shield depuis Pokémon Home?

Il a été signalé que 35 nouveaux Pokémon peuvent être transférés vers Sword and Shield depuis Pokémon Home.

Seuls les Pokémon de la région de Galar Pokédex peuvent être transférés dans Sword and Shield, et Serebii.net comprend une liste des créatures qui peuvent être déplacées (via Metro):

Bulbasaur

Ivysaur

Florizarre

Squirtle

Wartortle

Blastoise

Mewtwo

Miauler

Celebi

Jirachi

Cobalion

Terrakion

Virizion

Reshiram

Zekrom

Kyurem

Keldeo

Rowlet

Dartrix

Decidueye

Litten

Torracat

Incineroar

Popplio

Brionne

Primarina

Cosmog

Cosmoem

Solgaleo

Lunala

Necrozma

Marshadow

Zeraora

Meltan

Melmetal

Pokémon Home est disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android.

