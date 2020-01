Quels six personnages choisiriez-vous pour Fighters Pass Vol. 2 dans Super Smash Bros.Ultimate?

Si vous avez été déçu par Byleth en tant que dernier membre du premier Fighters Pass, vous rêvez probablement déjà grand des six nouveaux personnages qui arriveront à Super Smash Bros.Ultimate dans le deuxième lot de combattants DLC. Les six premiers personnages du DLC étaient partout – nous avons commencé avec la fusée de Piranha Plant depuis le champ gauche, puis avons profité d’une riche distribution de personnages apportant quatre franchises fantastiques dans la mêlée festive – Joker, Hero, Banjo et Terry. Enfin, Byleth, bien qu’il ne soit pas aussi excitant ou frais que ses cinq prédécesseurs, tient bon en l’honneur de son titre de Switch sous-estimé criminellement, Fire Emblem: Three Houses. Le deuxième Fighters Pass a beaucoup à faire. Comment remplirais-tu ces chaussures?

Si je choisissais, j’irais avec Crash Bandicoot, Phoenix Wright, Paper Mario, le professeur Layton, Crono, puis un ancien représentant d’arcade comme Dig Dug. Crash est un choix assez simple – il est peut-être la plus grande mascotte de plate-forme 3D pas dans Smash Bros. maintenant que Banjo est présent. Phoenix Wright et le professeur Layton sont tous deux des icônes de puzzle qui laissent de la place à des mouvements extrêmement créatifs car ils ne font pas traditionnellement le tour des combats les gens dans leurs jeux. Paper Mario rendrait Game & Watch moins solitaire en tant que seul personnage 2D. Crono résoudrait le manque étonnant de mon hypothétique pack DLC. Enfin, Dig Dug serait un ajustement satisfaisant dans le coin loufoque et moins traditionnel de la liste, tout en donnant davantage de représentation aux années de formation du jeu.

Qui placeriez-vous dans le deuxième Fighters Pass? Il n’y a (surtout) pas de mauvaises réponses, alors sonnez avec fierté.