Quels sont les modes multijoueurs? Pourquoi Deathmatch manque! – HITC

Il y a beaucoup d’excellents jeux qui sortiront en mars et Doom Eternal en fait partie. Les joueurs sur PC pourront jouer à 1 000 FPS, mais cela ne sera disponible que pour très peu. Cependant, tout le monde pourra jouer à ses modes multijoueurs, même si certains fans seront déçus d’apprendre que Deathmatch ne sera pas inclus.

Dans la préparation de sa sortie, il y a eu une terrible publicité télévisée qui comprend (c) de la musique rap plutôt que du heavy metal plus approprié et plus courant pour Doom. Bien que cette publicité Doom Eternal soit pour le moins choquante, les fans ne devraient pas être découragés par sa musique affreusement entraînante car la suite de la renaissance de 2016 aura un chœur de heavy metal pour accompagner votre massacre enthousiaste de démons de l’enfer.

En plus d’une bande-son suffisamment lourde pour votre moshpit avec des démons, le jeu aura également des modes multijoueurs malgré le manque de Deathmatch.

Quels sont les modes multijoueurs de DOOM Eternal?

Les modes multijoueurs de DOOM Eternal sont Invasion et Bataille.

Le mode multijoueur de Bethesda, Invasion, a été fortement comparé à Dark Souls. En effet, cela permet à vos amis d’envahir votre jeu Doom Eternal en tant que démons.

Par Gamespot, d’autres joueurs pourront participer à votre campagne solo en tant que démons pour former des groupes de chasseurs afin de vous arracher la tête casquée des larges épaules du Doomguy. Si cela ne vous semble pas attrayant, ne vous inquiétez pas car vous pourrez jouer à travers la campagne sans que d’autres envahissent et gâchent votre plaisir.

Quant au Battlemode, il est décrit comme un nouveau mode multijoueur 1v2 dans lequel deux démons tentent de vaincre un tueur de démons.

Grâce à la vue d’ensemble de Bethesda, nous savons qu’il y aura cinq démons à jouer et six cartes à jouer au lancement.

Certains de ces cinq démons comprennent:

Revenant

Élémentaire de la douleur

Mancubus

Bien que la perspective du 1v2 puisse sembler extrêmement faible, les démons pourront invoquer des démons contrôlés par l’IA de la campagne pour combattre à leurs côtés.

Maintenant, cela peut donner l’impression que les joueurs contrôlant les démons ont le droit de gagner, mais le tueur de démons ne descendra pas facilement, il sera complètement chargé. Oui, cela signifie qu’il aura tous les pistolets, mods et équipements.

Pourquoi n’y a-t-il pas de Match à mort dans DOOM Eternal?

Deathmatch n’est pas inclus dans Doom Eternal car il a été remplacé par Battlemode.

En parlant à IGN de ​​la suppression de Deathmatch, le producteur exécutif de Doom Eternal, Marty Stratton, a déclaré que le mode multijoueur traditionnel était “tombé à plat”.

“Quand vous regardez en arrière vers Doom 2016, nous avons en quelque sorte fait quelque chose de plus traditionnel”, a expliqué Stratton. «Compétence vs compétence twitch vs twitch. Il ne contenait aucun des composants de Doom que les gens ont adoré de la campagne.

Il n’avait pas le tueur ou les démons d’une manière significative. Il est juste tombé à plat, donc nous avons vraiment inversé le script et décidé que nous devons développer cela en interne, nous devons le retirer de ce qu’est Doom, démons contre tueur. “

Bien que la suppression de Deathmatch soit bouleversée, la décision est logique et Battlemode semble être supérieur et plus adapté à la franchise à tous égards.

