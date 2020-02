Quels sont les points clés pour un boss final mémorable dans un jeu vidéo?

Nous avons parlé des raisons pour lesquelles certains de ces ennemis nous accompagnent au-delà du jeu lui-même.

Qu’est-ce qui rend un boss final mémorable?La figure du “bad bad” qui nous attend au bout d’un long couloir a accompagné le jeu vidéo presque toute son existence; Par conséquent, ce n’est pas seulement une figure à laquelle les joueurs sont habitués, mais nous sommes tellement habitués à son existence que bon nombre de ces derniers boss auxquels nous sommes confrontés passent sans tristesse ni gloire à travers nos souvenirs. Maispas le cas avec tous, certains de ces ennemis sont enregistrés dans notre imaginaire et nous accompagnent au-delà du jeu lui-même; parfois à cause de leur difficulté, comme les patrons de Sekiro; à d’autres occasions en raison de son poids narratif, comme dans Portal; et même dans d’autres, pour ses déchets de charisme, comme à Cuphead.

Aujourd’hui, nous voulons consacrer un espace àpoint culminantpar excellence de tout travail vidéo; Nous parlerons des boss finaux, pourquoi ils sont spéciaux et quelles caractéristiques les rendent mémorables pour les joueurs. Un boss final rendu spécial que nous vous invitons à combattre.

Avertissement: Bien sûr, et compte tenu du thème, l’article peut contenir des spoilers de certains jeux vidéo

I. “Je suis mauvais. Et c’est bien.”Le MDN a été l’un des premiers jeux vidéo RPG et, pour beaucoup, le premier jeu avec un boss final.

Ce que nous connaissons populairement en tant que «boss final» est une confrontation, narrative ou mécanique, que nous devons surmonter pour atteindre un jalon. On pense que la première apparition de cette entité dans notre environnement a eu lieu au MDN, un RPG des années 70 qui simulait une campagne informatiqueDonjons & Dragons. Dans le jeu vidéo, un dragon est apparu comme un dernier obstacle avant de terminer le titre. Cet ennemi était à la fois mur, but et point culminant.

Ils sont un outil puissant pour garder les joueurs dans l’expérienceDepuis cette première apparition,les patrons finaux ont été habituelsdans la plupart des jeux vidéo et ont évolué pour devenir des expériences complexes, maisles bases étaient déjà clairesdans cette première épreuve de force. Le but des boss finaux est de délimiter la progression du joueur à un moment précis du jeu vidéo; mais aussi le récompenser dans la confrontation elle-même, soit par le défi, le récit, et même par l’expérience de le combattre – quand ils proposent quelque chose de différent. Ils sont un outil puissant pour garder les joueurs dans l’expérience et, à de nombreuses reprises, ils aident à créer une relation entre le joueur et le monde du jeu.

Pour créer ce lien à travers la figure du boss final, il est important de personnifier cette entité, qui nous permet d’attirer l’attention sur un objectif qui fait partie du monde du jeu et ouvre la possibilité d’interagir directement avec le joueur. Prenant l’exemple récurrent des premières Dark Souls, on pourrait dire que le véritable ennemi du jeu deDu logicielc’est du découragement; Au cours de l’aventure, ils nous disent que les lacunes – ennemis du jeu – sont des héros qui ont perdu leur volonté de se battre. Cependant, les boss finaux ont leur propre nom et visage. Vous ne combattez pas le découragement, vous combattez Gwyn, seigneur des cendres, vous connaissez son histoire tout au long de l’aventure et vous vivez ce combat. Vous formez un lien.

II. Une recette de deux ingrédientsAvec tout ce que nous avons écrit jusqu’à présent, nous pourrions dire que les derniers patrons de nos jeux vidéo préférés sont une recette composée de deux ingrédients: le défi mécanique et le récit qui les entoure. La clé derrière un boss final mémorable réside dans l’utilisation correcte de ces deux éléments. Rendre le match final après la fin du jeu médiocre et on se souviendra de lui comme d’un mauvais patron; ou le faire mécaniquement correct, mais inconscient de l’histoire que vous racontez et peut-être être oublié.

The Legend of Zelda est une magnifique saga pour expliquer les “patrons comme examen”

Le défi mécanique doit fonctionner comme un examen que nous devons surmonter et doit être lié à la mécanique qui nous a été présentée jusqu’à présent.Mike Scout, l’un des principaux développeurs de la première Résistance, telle que définie dans l’un de ses textes. Pour lui, le développement d’un boss est lié à la mécanique que nous voulons que le joueur domine; les schémas, les attaques et les ouvertures de ces derniers boss doivent garantir que la meilleure façon de les surmonter est d’apprendre à maîtriser un mécanicien. Un exemple de cela pourrait être trouvé dans le premier boss final de Furi, un Boss Rush frénétique. Le premier ennemi est “The Chain” et, pour le surmonter, le jeu nous oblige à nous habituer à toutes les mécaniques de base.

Nemesis change les règles du scénario dans lequel il apparaît: de la tension à la terreur et à la survie.

L’autre pièce indispensable est le récit. Comme nous l’avons dit, les boss finaux sont des personnifications, mais pour qu’ils soient efficaces, il doit y avoir une sorte d’incitation pour le joueur. Pour développer cette incitation, la mise en scène et la liaison avec le récit de ce que le jeu nous dit est la clé; Plus cette dernière se développe, plus la charge émotionnelle de la confrontation est grande, le condiment parfait pour un combat mémorable. Les patrons que nous avons trouvés dansCupheadIls sont mémorables parce qu’ils gaspillent la personnalité; alors que nous nous souvenons tousNemesisdans Resident Evil 3 – que nous verrons bientôt à nouveau – pour la façon dont il nous accompagne tout au long du jeu et comment il pénètre dans la scène.

III. Les patrons sautent les règlesIl y a des moments où les boss finaux ne suivent pas entièrement les règles établies. L’ennemi du titre précédent peut apparaître de façon inattendue à l’écran quand on s’y attend le moins; ou qu’un patron n’essaie pas de nous enseigner une mécanique spécifique, mais plutôt de jouer avec nos attentes d’une certaine manière et, malgré cela, de rester mémorable. Cela ne se fait pas avec un simple coup d’effet, les boss finaux sont un excellent outil pour voir un jeu sous différentes perspectives, ou changer les règles établies sans casser le travail précédent. Raison pour laquelle ils sont, en de nombreuses occasions, une sorte de terrain d’essai – à la fois mécanique et narratif – sur lequel développer davantage un jeu.

Pensons, par exemple, auAraignée gardiennede Metroid Prime 2. Cette séquence est étrangère à la majeure partie du jeu et est basée sur une capacité secondaire; mais la construction du niveau, la façon dont le combat se développe et qui utilise une compétence que nous avons dû maîtriser auparavant servent de base pour rendre cette confrontation intéressante et amusante. Un exemple narratif peut être trouvé dans The Outer Worlds, dans le titre deObsidiennenous pouvons, selon la façon dont nous agissons au cours de l’histoire et les décisions que nous prenons, nous pouvons faire partie des personnages que nous connaissons finir par participer au combat final, ou même changer de camp; donnant la situation que deux joueurs ont eu une section finale totalement différente.

IV. Le plaisir de se souvenirPour clôturer cette spéciale, je voudrais nommer deux affrontements d’un titre qui, à mon avis, sont bien adaptés aux trois idées que nous avons nommées. Je fais référence à trois des derniers boss de Metal Gear Solid 3 et à la façon dont ils reflètent l’idée du boss final mémorable par la mécanique, par la narration et par la façon dont les règles de ce que signifie un combat sont ignorées.

La lutte contre la finC’est un exemple clair de la façon dont la mécanique peut rendre une confrontation mémorable; Pendant cette partie du jeu, nous devons affronter un tireur d’élite entré dans les années qui a un contrôle total sur une zone de la carte. Le combat peut être abordé de différentes manières et la plupart d’entre elles impliquent des techniques que nous avons utilisées régulièrement pour y arriver – la plupart basées sur la furtivité qui caractérise le titre. De cette façon, nous pouvons rechercher leurs empreintes digitales avec le viseur thermique; cachez-vous pour attendre votre prochain coup; l’embuscade à l’un de ses points francs; capturer son animal de compagnie pour nous emmener à lui; ou recherchez simplement la luminosité de votre viseur parmi les mauvaises herbes. Cette confrontation fonctionne car elle atteint le milieu de la partie etteste notre capacité à utiliser les outils dont nous disposons.

La confrontation contre The SorrowC’est une leçon vers un certain style de jeu. C’est une section dans laquelle nous devons traverser un couloir dans lequel les esprits des ennemis que nous avons éliminés nous hantent et à la fin du voyage, nous avons un simple casse-tête avec notre équipe. Un exemple de la façon dont les boss finaux peuvent ignorer les règles pour obtenir un effet concret sur le joueur. Finalement,le combat final contre The Bossce n’est pas le plus sophistiqué du titre mécaniquement; à la fois au niveau de la difficulté et de la complexité, mais tout le jeu du jeu deKojimatourne autour de ce moment.Le fardeau narratif et émotionnel est clair; étant pour beaucoup le boss final le plus mémorable d’une saga.

Il existe de nombreux moments mémorables dans le monde des jeux vidéo, dont beaucoup sont liés aux patrons finaux. Dans cette spéciale, nous n’en avons signalé que quelques-uns; Alors enfin, nous vous invitons, cher lecteur, à partager avec nous quel a été le boss final qui vous a marqué. Celui qui vous a fait penser au-delà du jeu lui-même.

