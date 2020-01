Quentin Tarantino révèle l’inspiration derrière il était une fois à Hollywood

Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino était un film énorme, gagnant 10 nominations aux Oscars 2020 et totalisant plus de 373 millions de dollars dans le monde. Maintenant, dans une interview avec le critique Peter Travers sur YouTube, Tarantino a parlé de son processus de travail sur le film et de ce qui a inspiré la narration du film.

(Attention: certains spoilers pour le film suivent.)

Tarantino se souvient du lent processus d’écriture de Once Upon a Time à Hollywood, et dit que lorsqu’il a commencé à travailler, cela n’a pas pris la forme d’un scénario de film tout de suite. “Je n’étais pas pressé de m’asseoir et d’écrire un scénario de film”, dit-il. “Même mes premières années d’écriture dessus, je l’ai écrit comme un roman, ou du moins quelques chapitres comme un roman, de manière exploratoire.”

Une scène d’ouverture entre Leonardo DiCaprio et Al Pacino a été initialement écrite dans le style d’une pièce en un acte. Il s’agissait d’activités d’écriture exploratoire, explique Tarantino; il n’avait jamais sérieusement l’intention d’écrire la pièce entière comme un livre.

Tarantino dit que le film a vraiment commencé à fusionner lorsqu’un acteur plus âgé sur un film qu’il dirigeait (il ne donne pas de détails) l’a approché au sujet de leur propre doublé de cascadeur, avec qui ils travaillaient depuis neuf ans. L’acteur s’est approché de Tarantino et lui a demandé s’il pouvait peut-être utiliser le double cascadeur pour une scène qu’ils tournaient bientôt, afin de donner au double cascadeur quelque chose à faire dans le film.

Le jour en question, le double cascadeur s’est présenté et a fait un excellent travail. Tarantino dit qu’au fil de la journée, il a observé la relation entre l’acteur et leur doublure. “On pouvait dire qu’il fut un temps où ce type était un doublé parfait pour l’acteur”, se souvient Tarantino. “Parfait. Je veux dire, tu aurais pu faire des gros plans avec le cascadeur, et ils seraient passés. Cette fois … ce n’était pas cette fois.”

Au lieu de cela, il y avait un air mélancolique dans la paire, se souvient Tarantino: “c’était peut-être la dernière ou l’avant-dernière chose qu’ils feraient ensemble.”

Tarantino dit qu’en regardant les deux acteurs, qui étaient tous les deux vêtus du même costume, avoir une discussion, il pourrait “voir les neuf années entières de leur relation”, sachant que c’est la fin de tout cela. Il a réfléchi à ce à quoi ressemblerait cette amitié, quand “l’un travaille pour l’autre”. Le cascadeur, pensait-il, est la seule personne que l’acteur connaît toujours sur chaque plateau de cinéma, car ils pourraient se retrouver à travailler avec des acteurs ou des réalisateurs qu’ils ne connaissent pas. “Wow … c’est une relation intéressante,” pensa-t-il.

Tarantino parle également dans l’interview de Sharon Tate, et comment il pense qu’elle a été, “historiquement,” réduite à un supplément dans sa propre histoire “en raison de la brutalité et de l’impact culturel de son meurtre. Il raconte comment le public, lorsqu’il pense à Sharon Tate, va surtout penser à son meurtre aux mains de la famille Manson – avant d’avoir vu le film, au moins. “Je pense que la perception de Sharon a changé … maintenant, les gens la considèrent comme plus qu’une simple victime de meurtre.”

Il aborde également la controverse sur le peu de lignes de Sharon Tate de Margot Robbie dans son film. “Le fait que les gens penseraient qu’un personnage est indiqué par le niveau de dialogue qu’ils ont … c’est une situation où je ne suis tout simplement pas d’accord avec cette hypothèse.”

Le réalisateur aborde également sa retraite apparente imminente de la réalisation de films après son prochain film. “Je n’ai pas pris ma retraite, donc l’idée de parler de l’esthétique de ma retraite avant de prendre ma retraite est un peu désagréable … Mais je pense que la réalisation est un jeu de jeune homme”, dit-il en disant qu’il aimerait travailler davantage en tant qu’écrivain. “Mon modus operandi fait face à une pile de papier vierge, où il n’y avait rien avant, et remplit ces pages vierges”, dit-il.

Tarantino aimerait “se pencher un peu plus sur la littérature”, dit-il, et devenir davantage un homme à la maison après la naissance imminente de son premier enfant. Cependant, il reconnaît également qu’il n’est pas entièrement sûr de ce qu’il fera ensuite.

Tarantino était attaché à la réalisation d’un nouveau film Star Trek jusqu’à récemment, mais il semble que ce film ne se produira pas maintenant. Tarantino a également l’intention de réaliser les cinq épisodes de Bounty Law qu’il a écrit pour Once Upon a Time in Hollywood.

