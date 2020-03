Qu’est-ce que Anime Hideo Kojima continue de tweeter?

Hideo Kojima est très actif sur Twitter et, récemment, il a tweeté sur l’anime Made in Abyss. Kojima a passé en revue l’émission dans un tweet, “Watched Made In Abyss jusqu’à l’épisode 3, comme m’a recommandé mon personnel. Il a fallu un certain temps pour s’habituer au dessin, mais le réglage de l’abîme (grand trou) et le monde étaient très intéressants. C’était pour moi une «relique» et pas encore un «stagiaire». Je vais peut-être creuser un peu plus. » Il a ensuite tweeté qu’il avait acheté l’intégralité de la série de mangas (probablement en réponse à son membre du personnel qui a dit qu’il devrait vérifier le matériel source.)

Alors, qu’est-ce que Made in Abyss exactement? C’était à l’origine un manga écrit par Akihito Tsukushi et adapté plus tard dans une série télévisée de 13 épisodes en 2017. Trois films, Made in Abyss: Journey’s Dawn, Made in Abyss: Wandering Twilight et Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, ont également été produits. Le dernier a été publié récemment en janvier 2020.

Le protagoniste de Made in Abyss est une orpheline, Riko, qui vit dans une ville entourée d’un grand trou géant appelé les Abysses. Dans les Abysses se trouvent des vestiges d’une étrange civilisation et de soi-disant voleurs de grottes descendent dans le trou pour ramener des artefacts. Il n’y a qu’une seule mise en garde (autre que la mort possible de monstres dans le trou): plus vous descendez profondément, plus vous serez affecté par une étrange malédiction lorsque vous remonterez à la surface.

La mère de Riko, Lyza, est une voleuse de grottes qui a obtenu le titre légendaire d’un sifflet blanc, et c’est son message du fond des Abysses (transporté par un ballon) à Riko qui stimule la détermination de la jeune fille à entrer dans la fosse et à se rencontrer. sa mère. Le seul compagnon de Riko est un robot amnésique semblable à un humain qu’elle trouve dans les Abysses appelé Reg.

De l’art au début de l’histoire, Made in Abyss semble être une aventure pour enfants enjouée. Mais alors que Riko et Reg descendent plus loin dans la fosse, cela devient quelque chose de tout droit sorti de l’Enfer de Dante. Ils traitent des cadavres, des situations mettant la vie en danger et des risques de mort et de douleur à tous les niveaux. Le contraste entre les beaux paysages des Abysses et l’obscurité totale crée une tension intéressante dans le voyage de Riko et Reg, augmentant complètement les enjeux des premiers épisodes paisibles.

La critique finale de Kojima sur Made in Abyss est poétique et résume parfaitement l’attrait de la série:

Jusqu’à E13. En tout temps et en tout lieu, l’histoire va soit tomber dans un trou et mourir, soit revenir d’un trou. En tant que La femme dans les dunes de Kobo Abe, elle reste dans un trou, non, elle continue de tomber dans le trou sans fond. MIA comme mission en action. Itinérance pour toujours. Nous sommes encore au milieu de l’aventure. pic.twitter.com/qFEfGE5du6

– HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 4 mars 2020

Alors, où pouvez-vous le regarder? Si vous avez Amazon Prime, Made in Abyss est inclus dans votre abonnement et est gratuit à regarder.

