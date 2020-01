Qu’est-ce que cela signifie que Sony quitte définitivement l’E3

L’E3 est sancta sanctorum des jeux vidéo. La foire la plus importante de l’industrie occidentale autant par la richesse que par les nouveautés. Historiquement, c’est la lieu de rencontre entre la presse, des sociétés de jeux vidéo et, pour quelques éditions, également avec des fans.

Non seulement c’est un point de rencontre pour s’informer sur l’actualité de l’année des grandes entreprises, c’est aussi un espace pour les plus petites. Une fenêtre d’opportunités pour montrer les tendances mondiales, les petites créations et essayer de deviner, ensemble, où l’industrie se déplace

Salon du jeu vidéo de Los Angeles Il a lieu chaque année depuis 1995. Les grandes annonces, les grandes présentations et les figures les plus notoires de l’industrie l’ont traversé. Il a été l’épicentre des grands changements générationnels et, au cours des 25 années ininterrompues au cours desquelles il a été célébré, de nombreux rêves et cauchemars de l’industrie ont été le moteur.

La nouvelle du jour est particulièrement paradoxale, le fait que Sony se soit finalement rendu au salon, dans la dernière ligne droite de sa génération actuelle de consoles et lorsque sa première version, la PlayStation Orignal fête ses 25 ans depuis sa présentation, justement, dans le premier E3 de l’histoire:

Bien que l’E3 ait été historiquement plus que la PlayStation, la vérité est que vous ne pouvez pas comprendre ces 25 ans de salon sans la présence des Japonais. Bien que l’industrie ait suivi sa propre voie, bon nombre des grands moments de la foire ont été pris par la console Sony. Les jeux vidéo et donc l’industrie évoluent. Les tendances du marché, qui affectent non seulement le jeu, se tournent vers un monde global et disparaissent, mais cela Cela ne veut pas dire que ce sont les bonnes étapes, celles de la décentralisation.

Le CES, le MWC, le salon de l’automobile … des espaces qui comme l’E3 ont grandi et mûri au même niveau que son public, et donc attiré de nouveaux acteurs. Le salon de Los Angeles n’est plus seulement Sony, Microsoft ou Nintendo (qui n’a pas eu de conférence depuis longtemps), ils sont également au centre de nombreuses entreprises qui ont gagné le droit d’être les protagonistes de leur exposition, et donc, Cette attention est diluée.

Si la presse, les passionnés ou même l’industrie doivent partager leur attention entre beaucoup plus d’acteurs qu’auparavant, il est logique que les grandes entreprises ne veulent pas partager leur importance, et donc, dans un marché saturé de manque de temps, dans lequel l’industrie du jeu vidéo se bat avec ferveur pour le loisir du joueur et du spectateur, à une époque où Netflix, le streaming ou l’iPhone occupent une partie de leurs heures de loisirs, chaque minute d’exposition compte.

Un avenir d’ego, de jeux exclusifs et de très peu de plateformes

C’est pourquoi il est tout à fait compréhensible que Sony veuille se promouvoir dans ses propres événements, en dehors des horaires et des impositions esthétiques et formelles d’une foire, et surtout, en retenant toute l’attention de ses joueurs potentiels qui autrement risqueraient de finissent dilués parmi ses concurrents à un moment où les heures de loisirs Ils sont le métal le plus précieux pour lequel se bat toute l’industrie du divertissement.

La décision de Sony a beaucoup à voir avec l’avenir de l’industrie. Son manque de présence l’année dernière nous a déjà montré que les choses changent. Activision a également fait de même, Nintendo, Sony … même Ubisoft a présenté l’un de ses paris de l’année, Ghost Recon Breakpoint, dans un événement séparé, et ce ne sera pas le dernier. Chacun avec son bar de plage, avec 100% de l’attention de son public, les yeux rivés sur ses événements et sans risquer le grief comparatif d’une compétition éternelle.

Un avenir plus encadré, plus personnel, plus exclusif dans lequel chaque branche de l’industrie, chaque grand acteur de la même manière suit son propre chemin, par son propre engagement à se démarquer. Un mouvement similaire à celui de l’industrie du mobile, avec ses nuances et ses particularités.

Si l’avenir du streaming de jeux vidéo, dans lequel les plateformes (comme le fait déjà Microsoft) deviendra quelque chose de transparent, quelque chose d’éthéré, il est logique que tout le monde veuille montrer au monde son pari, sa marque et garder son Temps et attention. Un avenir de jeu vidéo plus impersonnel avec des marques plus transparentes dans lequel il sera de plus en plus difficile de parier sur une différenciation.

MArcas et s treaming sans plateformes

Par conséquent, si l’un des points d’identité de Sony est son exclusivité, sa plateforme et sa marque, il est logique qu’il ne souhaite pas suivre les mêmes étapes de l’industrie en termes d’exposition. Pour l’entreprise, il sera plus facile et plus rentable de générer ses propres espaces qui, avec une marque extrêmement puissante dans l’industrie, peuvent se traduire par Devenez les leaders absolus des jeux vidéo du futur.

Le streaming va conquérir l’industrie. Peut-être pas dans cette génération, peut-être pas à court terme, mais ce qui est clair, c’est que cela diluera l’industrie du jeu vidéo, consolidera les affaires et seules les plus grandes survivront à un avenir dans lequel les loisirs du spectateur seront extrêmement limités.

L’abandon de l’E3 par Sony, même l’année qui présentera sa nouvelle console nous dit que l’avenir de l’industrie sera exclusif, des marques personnelles mais, surtout, de signaux d’intensité qui forgent une marque en dehors du bruit des médias cela suppose les grandes foires, les grands événements et la distribution des attentions de ses assistants.

Apple a depuis longtemps joué le jeu du reste des fabricants, et Samsung a déjà ses propres événements en dehors de la concurrence des foires. Sony n’a posé que la première pierre d’un avenir que Nintendo avait déjà deviné, mais ce sera maintenant, dans la nouvelle décennie, dans lequel la consolidation de l’industrie et le jeu des egos Ils détermineront les noms de ceux qui bâtiront l’avenir des jeux vidéo.