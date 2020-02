Qu’est-ce que «Classé»? La carte de Battle Royale découverte dans Modern Warfare Saison 2! – HITC

Activision

Les fans de Call Of Duty se demandent ce qui se cache derrière “Classified”, et la carte de Battle Royale semble avoir été découverte dans Modern Warfare Season 2.

Hier, Activision a lancé Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 et beaucoup de joueurs ont été surpris et contrariés par la taille du géant de la mise à jour. Les joueurs ont également été déçus par l’absence de Battle Royale, mais vos froncements de sourcils pourraient bientôt se transformer en sourires car le mode multijoueur très attendu à 200 joueurs peut être caché derrière la nouvelle section “Classée” du menu. Cela semble fortement être le cas avec la carte du mode qui aurait également été découverte dans le jeu.

Battle Royale devait faire partie de la saison 2 de Call Of Duty Modern Warfare avant son lancement grâce à une vaste collection de fuites via des bogues dans le jeu et des données de chargement d’écran signalées. Cependant, la feuille de route officielle et la toute première bande-annonce de la saison 2 ont toutes deux confirmé que le mode multijoueur ne serait pas disponible dès le premier jour.

Bien que le mode multijoueur populaire ne fasse pas partie de la feuille de route ou de la première bande-annonce de la deuxième saison, il semble qu’il sera ajouté à la saison 2 une fois la section classée révélée.

Qu’est-ce qui est classé dans Call Of Duty Modern Warfare Saison 2?

La saison 2 de Call Of Duty Modern Warfare a ajouté une nouvelle section au menu principal appelée Classé.

Il n’y a aucun moyen officiel de savoir ce qui est classé, mais il semble que les fans du mode Battle Royale à 200 joueurs aient anticipé le lancement de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2.

Quant à savoir pourquoi les fans croient qu’il cache Battle Royale, c’est parce que la saison 2 contient une cinématique d’ouverture qui semble taquiner le mode.

Cette cinématique d’ouverture montre un groupe de soldats sautant d’un avion sur une immense carte située autour d’un aéroport. Non seulement cela, mais cet aéroport est également entouré de nuages ​​de gaz vert.

Les fans ont interprété cette cinématique comme une allumeuse pour Battle Royale parce que des jeux tels que Fortnite et PUBG ouvrent avec des joueurs qui sautent hors des avions.

De plus, ces titres multijoueurs comportent également des zones mortelles qui forcent les joueurs à se cacher et à se réfugier dans des espaces plus petits au fil du temps. Et c’est ce que les nuages ​​verts de gaz ont été jugés.

Il est important de préciser que Battle Royale n’est pas un mode multijoueur confirmé pour la saison 2 ou Call Of Duty Modern Warfare dans son ensemble.

Il est toujours possible que ce soit un spin-off gratuit en tant que téléchargement entièrement séparé, mais en même temps, il semble de plus en plus probable que la section classée deviendra éventuellement le mode Hunger Games.

Carte de Call Of Duty Battle Royale pour Modern Warfare Saison 2

La carte Battle Royale de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 semble avoir été découverte dans le jeu.

Un YouTuber nommé Prestige Is Key prétend que vous pouvez trouver la carte Battle Royale dans Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 en démarrant un match privé sur l’Atlas Superstore, puis en passant en mode spectateur de lanceur COD (via IGN).

Cela vous permettra apparemment de visualiser la carte entière, mais elle sera en basse résolution. Encore une fois, cela ne garantit pas que le mode sera ajouté dans la saison 2, mais c’est un autre indice fort que Classified deviendra Battle Royale.

Call Of Duty Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

