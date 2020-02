Qu’est-ce que la livraison intelligente? Les fans de PS5 ont désespérément besoin de nouvelles! – HITC

Microsoft

Microsoft a révélé plus de détails sur la Xbox Series X, notamment un service nommé Smart Delivery, tandis que les fans de Sony attendent toujours les nouvelles de la PS5.

La Xbox Series X et la PlayStation 5 s’affronteront cette année lors des fêtes. Microsoft a déclaré que Sony n’est pas leur concurrent, mais aux yeux de beaucoup, ils sont Batman et Joker. Et tandis que Microsoft a révélé l’apparence de sa console de nouvelle génération ainsi que les spécifications, y compris Smart Delivery, Sony est resté largement silencieux.

La Xbox Series X a été brièvement révélée aux Game Awards 2019, tout le monde a immédiatement été ébloui par la façon dont elle ressemble à un PC. Pendant ce temps, du côté de Sony, tout ce qui nous a été montré est le logo officiel de la PS5 qui ressemble à la PS3 et à la PS4.

Il est facile de comprendre pourquoi certains fans de Sony recherchent désespérément des informations sur la PS5 qui ne concernent pas strictement les brevets, mais vous découvrirez ci-dessous ce qu’est la Smart Delivery pour la Xbox Series X.

Qu’est-ce que la Xbox Smart Delivery?

Xbox Smart Delivery est un service exclusif à la Xbox Series X.

En ce qui concerne et ce que fait Xbox Smart Delivery, c’est un service Xbox Series X qui vous assurera de jouer la “meilleure version disponible”.

Cela signifie que vous ne devez acheter un jeu qu’une seule fois sur Xbox One pour ensuite jouer à sa version améliorée plus tard sur la Xbox Series X si vous achetez la console la plus récente.

CD Projekt RED s’est engagé dans la livraison intelligente pour Cyberpunk 2077, tandis que Microsoft lui-même a confirmé que ce sera une fonctionnalité pour tous ses jeux exclusifs propriétaires.

Microsoft a également déclaré que la technologie est disponible pour tous les développeurs et éditeurs, et qu’ils peuvent choisir de l’utiliser pour des titres qui seront d’abord publiés sur Xbox One avec la volonté de venir plus tard sur la Xbox Series X.

Spécifications Xbox Series X

Microsoft a dévoilé quelques spécifications pour la Xbox Series X.

Selon Microsoft, la Xbox Series X sera leur console la plus puissante alimentée par un “processeur conçu sur mesure exploitant les dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD”.

Il est censé fournir quatre fois la puissance de traitement d’une Xbox One tout en permettant aux développeurs de tirer parti de 12 TFLOPS de GPU.

En plus de ce qui précède, il y aura également un Raytracing DirectX accéléré par matériel pour fournir des environnements plus dynamiques et réalistes. Microsoft affirme qu’il s’agit d’une première pour les jeux sur console et qu’elle garantira un éclairage fidèle à la réalité.

Il sera également possible de prendre en charge jusqu’à 120 images par seconde, l’innovation HDMI 2.1, l’entrée de latence dynamique qui rendra les contrôles plus précis et réactifs, et une fonctionnalité appelée reprise rapide (temps de chargement réduits).

Les fans de PS5 ont désespérément besoin de nouvelles

Alors que Microsoft a dévoilé le look et des spécifications impressionnantes pour sa prochaine Xbox Series X, Sony est resté silencieux sur la PS5.

Oui, nous connaissons certains détails tels que la compatibilité descendante et d’autres spécifications grâce à une exclusivité avec le WIRED, et nous avons tous vu cette impressionnante démonstration de réduction du temps de chargement.

Cependant, certains fans de Sony deviennent nerveux car nous n’avons pas encore vu la console, il y a eu des rapports sur des brevets fragmentaires, y compris des invites de microtransactions, et il y a aussi des potins incertains sur son prix.