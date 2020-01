Qu’est-ce que la salutation des données? Square Enix annonce une nouvelle fonctionnalité excitante! – HITC

Square Enix

Square Enix a annoncé une nouvelle fonctionnalité intéressante appelée Data Greeting pour le prochain DLC Kingdom Hearts 3 ReMIND.

Le Kingdom Hearts 3 ReMIND DLC sort très bientôt. Square Enix a aiguisé l’appétit des fans en révélant que Sora pourra à nouveau manier deux fois, ainsi qu’en taquinant un nouveau personnage énigmatique. Pour continuer le battage médiatique avant sa sortie, le développeur et l’éditeur ont également annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité intéressante appelée Data Greeting.

Les modes photo sont courants dans les jeux vidéo de nos jours et Kingdom Hearts 3 est lancé avec ses propres moyens pour prendre des photos d’emblèmes ainsi que des selfies avec Sora. Cependant, même si c’était bien et tout, le prochain Data Greeting sera beaucoup plus approfondi et flexible.

Cela permettra aux gens de créer des mèmes qui sont bien plus qu’une simple Sora à grosse tête souriante avec quelque chose d’inapproprié en arrière-plan.

Kingdom Hearts 3 ReMIND DLC: Qu’est-ce que le Data Greeting?

Data Greeting est une nouvelle fonctionnalité que Square Enix a annoncée pour le Kingdom Hearts 3 ReMIND DLC.

L’annonce a été faite sur Twitter avec seulement quelques captures d’écran, et les fans seront certainement ravis de ses possibilités “presque illimitées”.

Quant à ce qu’il est exactement, il semble que ce soit un mode qui permettra aux fans de chorégraphier leurs propres photographies amusantes dans le jeu.

En partant des captures d’écran, vous pourrez choisir des lieux uniques sur différents mondes et vous pourrez également utiliser différents personnages tels que Sora, Donald, Goofy, Kairi et Mickey, ainsi que le retour de Namine.

Ceux-ci sont appelés personnages principaux, il semble y avoir plus d’options, il est donc possible que les goûts de Tera et Aqua soient également utilisables.

En plus des personnages principaux, vous pourrez également décorer vos photos avec des objets tels que Meow Wow, Tama Sheep et une délicieuse crêpe dégoulinant de sauce au chocolat.

En quittant à nouveau les captures d’écran, il semble que vous pourrez inclure jusqu’à 25 caractères, 25 objets et 3 effets avec un filtre. Bien sûr, cela pourrait dépendre de l’emplacement choisi.

Ce n’est probablement pas trop excitant pour ceux qui ne veulent pas créer de photographies amusantes, mais j’espère que pour ces personnes, cela amusera de voir une grande quantité de mèmes inventifs.

Les fans de Kingdom Hearts 3 réagissent au Data Greeting

Ceux qui attendent le prochain Kingdom Hearts 3 ReMIND DLC ont réagi avec enthousiasme à l’annonce de Data Greeting sur Twitter.