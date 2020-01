Qu’est-ce que le DLC post-lancement et les bonus de précommande? Le Season Pass expliqué! – HITC

Team Ninja

Tout ce qu’il y a à savoir sur les bonus de précommande et le DLC Season Pass post-lancement pour Nioh 2.

Nioh 2 est l’un des titres les plus attendus pour le mois de mars sur PlayStation 4 et Team Ninja a publié aujourd’hui une “sombre nouvelle bande-annonce”. De toute évidence, tout le monde sait que c’est super difficile et comparable à Dark Souls, donc si vous êtes un gourou de la punition qui aime ce kink, vous voudrez certainement en savoir plus sur ses bonus de pré-commande et son DLC post-lancement qui comprend un Season Pass .

Il y avait une version bêta de Nioh 2 il y a quelque temps et les développeurs utilisent les commentaires fournis pour améliorer l’expérience finale. Cependant, vous n’avez pas à vous soucier que cela devienne plus facile, car le jeu sera encore incroyablement dur quand il sera finalement lancé.

Ci-dessous, vous découvrirez tout ce qui a été partagé sur son DLC de pré-commande et de post-lancement.

Bonus de précommande Nioh 2

Il y a quelques bonus qui viennent avec la précommande de Nioh 2 sur le PlayStation Store pour 54,99 £.

Vous recevrez les goodies supplémentaires suivants:

Ensemble d’armure Demon Horde

Breloque Sudama Netsuke

Thème PS4

Avatar PSN défini pour PS4

En plus d’une édition standard, il existe également une version Deluxe (74,99 £) qui vient avec les mêmes bonus de précommande.

Selon le PSN Store, il sera accompagné des ajouts suivants:

Passe de saison

Armes de la Horde de démons

Breloque Kodama Netsuke

Thème PS4

Avatar PSN défini pour PS4

Outre les versions numériques Standard et Deluxe, vous pouvez également choisir de précommander une copie physique de l’édition spéciale de GAME (69,99 £). Cela vous récompensera avec un étui Steelbook et un livre d’art en plus du Season Pass.

Dio post-lancement de Nioh 2

Le directeur créatif de Team Ninja, Tom Lee, a partagé des détails sur les plans DLC et Season Pass post-lancement pour Nioh 2.

L’information a été publiée sur le blog PlayStation, et elle indique qu’il y a «trois versions principales de DLC prévues, chacune se concentrant sur un scénario différent qui précède les événements de Nioh 2, promettant des heures de gameplay supplémentaire qui fourniront de nombreux défis pour ceux qui ont soif de plus ».

De nouvelles armes, capacités de combat et personnages feront partie du DLC et contiendront plusieurs missions principales et sous-missions.

Bien sûr, les packs DLC seront téléchargeables depuis le Season Pass lors de leur sortie.

Nioh 2 sortira sur PlayStation 4 le 13 mars.