Qu’est-ce que le gros chat roulant et pourquoi devriez-vous le caresser? – HITC

Team Ninja

Quel est le but du gros chat roulant dans le Nioh 2 de Dark Souls?

Nioh 2 est maintenant disponible sur PlayStation 4 et les critiques ont été largement positives malgré certains le louant comme un jeu solide que vous détesterez jouer. Si vous êtes familier et amoureux de ce sentiment grâce à un grand fan du genre Soulsborne, vous avez sans aucun doute déjà repris la préquelle de Team Ninja. Et vous vous demandez probablement aussi quel est le problème avec ces gros chats roulants que vous pouvez caresser.

Comme vous l’avez dit un million de fois dans le monde, Nioh 2 est un jeu Yokai de type Dark Souls, ce qui signifie qu’il a des combats de boss terriblement difficiles et même des ennemis normaux obstinément durs. Il est également incroyablement stratifié et complexe avec son système d’inventaire compliqué et ordonné.

Cependant, bien que le jeu vous oblige à pratiquer la patience et la stratégie pour éviter de mourir à plusieurs reprises, vous pouvez obtenir de l’aide en cours de route en jouant avec des amis, en invoquant un allié bleu et en caressant ces gros chats qui roulent.

NIOH 2: Comment vaincre le premier boss, Mezuki, aussi facilement que possible

Qu’est-ce que le chat roulant dans Nioh 2?

Le gros chat qui roule dans Nioh 2 est un Scampuss.

Vous pouvez trouver ce chat roulant dans le monde de Nioh 2 et vous pouvez le faire vous suivre temporairement en le caressant.

Pour être aussi direct que possible, vous voudrez caresser ces adorables boules de feuilletage et de fourrure car elles vous suivent au combat et infligent des dégâts aux ennemis en faisant le tour et en attaquant leurs pieds comme une beyblade.

À mesure qu’ils continuent d’attaquer l’ennemi, ils grossissent de plus en plus jusqu’à ce qu’ils finissent par disparaître du champ de bataille et de votre camp.

En plus de frapper les jambes et les pieds de vos ennemis, le Scampuss fournit également un léger buff à votre génération de force Yokai (c’est-à-dire la barre violette).

Et c’est tout ce que vous devez vraiment savoir sur le but du chat roulant dans Nioh 2. Le plus que vous trouverez dans des domaines allant de un à trois, alors assurez-vous d’être à leur recherche car ils sont désespérés besoin d’une caresse.

Nioh 2 est disponible sur PlayStation 4.

Dans d’autres nouvelles, les paramètres de langue Nioh 2: Comment changer les voix en anglais ou en japonais