Qu’est-ce que l’occlusion environnementale et comment aide-t-elle à donner vie à des scénarios de jeux vidéo?

Nous expliquons en quoi consiste cette technique “jeune” et quels types existent.

La section technique de nos jeux vidéo regorge de ressources qui contribuent à la spectaculaire ou au réalisme de ce que nous voyons à l’écran; mais à laquelle la plupart des joueurs ne savent pas comment lui donner un nom, ou directement ne savent pas ce qu’ils font de leurs jeux. Au cours des derniers mois, nous avons voulu rapprocher certains de ces concepts grâce à nos offres spéciales. L’un de ceux à mentionner que plus de sourcils peuvent se soulever quand on le nomme est l’occlusion environnementale; aussi appeléocclusion ambiante ou AO. Aujourd’hui, nous voulons en parler en expliquant ses avantages et ses conséquences.

I. Ajouter un peu de volume

Nous vous invitons à observer l’image de Just Cause 3 qui ouvre cette section. Qu’arrive-t-il à cette image? C’est un rendu pratiquement complet d’une scène, avec ses points de lumière, sa modélisation et ses textures; cependant, cela semble artificiel. Il est imprégné d’une clarté qui ne correspond pas à un sous-sol comme celui de Rico. Il lui manque le volume subtil fourni par l’environnement physique qui nous entoure dans le monde naturel et ses lumières et ombres pertinentes.

Laocclusion environnementaleil s’agit d’une technique d’ombrage qui tente de calculer la quantité de surface affectée par la lumière ambiante; ainsi que la quantité de lumière qui est bloquée par le volume de chaque objet à proximité. Il permet de donner de la profondeur à la modélisation d’une scène, en simulant la manière dont la lumière agit sur chaque surface et objet. Cependant, contrairement à d’autres techniques d’ombrage, elle est appliquée globalement et est indépendante des points focaux de la lumière que nous pouvons voir dans une scène. En bref: c’est une technique d’ombrage qui cherche à ajouter du volume et s’applique indépendamment.

Pour en revenir à notre première image, cette fois avec le filtrage d’occlusion ambiante, nous pouvons voir comment l’éthos de la scène a changé. Des ombres plus fortes, des objets avec un volume plus marqué et l’obscurité qui devraient caractériser une pièce sans lumière naturelle. Grâce à l’occlusion ambiante, l’éclairage de la scène est plus réaliste.

II. Un ajustement “jeune” visuelLes techniques d’occlusion environnementale que nous utilisons aujourd’hui sont relativement nouvelles. Dans d’autres domaines où le rendu 3D est utilisé, par exemple, des techniques telles que le lancer de rayons sont utilisées dans l’animation pour simuler l’effet de la lumière en utilisant la géométrie de la scène. Ce travail dans les jeux vidéo n’a été viable que récemment, donc la plupart des techniques d’occlusion environnementale que nous voyons dans notre environnement sont une approximation, dessinant les pixels à différentes “profondeurs” simulant le même effet à moindre coût.

La première technique largement utilisée pour simuler cet effet dans les jeux vidéo a été l’occlusion ambiante écran-espace, également appelée SSAO, et a d’abord été développée et appliquée parCrytekpour l’utiliser dans le premier Crysis; Le jeu le plus graphique au moment de sa sortie. La technique est implémentée d’une manière similaire au reste de l’ombrage du titre, elle dépend donc de la “force brute” du processeur graphique à appliquer; mais son application est indépendante et fonctionne bien dans des scénarios dynamiques en temps réel, les exigences de l’AO dans les jeux vidéo.

Depuis sa première apparition, de nombreuses techniques ont été développées qui perfectionnent et dépassent de différentes manières le SSAO d’origine; certains pour leur application et d’autres pour leurs détails. Certains des plus connus sont les suivants:

Occlusion ambiante écran-espace ouSSAO. Développé parCrytek, est la première technique d’occlusion environnementale largement utilisée dans les jeux vidéo. Sa qualité et son coût en ressources dépendent entièrement de la manière dont il est mis en œuvre. Occlusion ambiante haute définition ouHDAO. Technique développée parAMDqui affine les caractéristiques du SSAO d’origine et améliore sa mise en œuvre sur les cartes d’entreprise. Il a généralement un meilleur résultat que SSAO avec le même coût en ressources.

Occlusion ambiante basée sur l’horizon ouHBAO. De la même manière que la précédente, il cherche à améliorer la mise en œuvre et l’impact visuel de l’occlusion environnementale dans certaines cartes graphiques; cette fois par la main deNvidia. HBAO + est une évolution de cette technique.

Occlusion ambiante de Voxel ouVXAO. Également développé par Nvidia; Il a été créé pour remplacer HBAO en termes de qualité et de fidélité. Ses dernières itérations ont amélioré sa mise en œuvre, car au lancement c’était encore une option coûteuse en ressources; mais avec l’apparition du raytracing, Nvidia semble avoir abandonné l’ajustement.

Actuellement, avec l’avènement du matériel pour l’accélération du lancer de rayons, il existe également des techniques d’occlusion ambiante basées sur le lancer de rayons qui peuvent être utilisées dans les jeux vidéo; comment est le cas deRTAOou occlusion ambiante par rayons tracés, bien que son utilisation ne soit pas encore très répandue. Il existe également des variations de position par rapport à celles que nous avons énumérées ci-dessus; bien que ces derniers continuent d’être plus importants.

III. Comment cela affecte-t-il les performances?Nous avons dit que ces techniques peuvent être exigeantes pour des cartes graphiques modestes. Pour démontrer l’effet sur les performances, rien de mieux que certains tests avec leurs résultats respectifs. Cette fois, nous nous tournons à nouveau vers Rise of the Tomb Raider pour lancer quelques chiffres sur la table. Le travail deCrystal Dynamicsutilise plusieurs de ces techniques, y compris l’insaisissable VXAO, pour rendre les environnements dans lesquels Lara se déplace au mieux; ce qui en fait un candidat idéal. Les tests ont été effectués sur le réglage “haut” et nous avons modifié les différents effets pour sa mesure.

Avec les résultats à venir, l’effet sur la performance de l’équipe est évident; Bien que pas aussi énergique qu’avec d’autres options graphiques que nous avons vues précédemment, par exemple, le lissage et qui font une différence abyssale. Les nouvelles aventures deLara CroftIls ont leur histoire avec les paramètres d’occlusion ambiante; Dans la dernière version, Shadow of the Tomb Raider, le VXAO disparaît au profit du raytracing. Nous l’avons également inclus dans la comparaison pour voir comment la mise en œuvre duHBAO +est plus approprié.

Si nous devions recommander une configuration pour ce type d’ajustement, nous dirions que dans les jeux avec beaucoup de dynamisme et de mouvement; En plus de ceux qui mettent clairement l’accent sur la concurrence, cela ne vaut pas la peine de perdre ces images supplémentaires pour une retouche visuelle que nous n’apprécierons pas. Cependant, dans ces titres avec des rythmes plus calmes, ou ceux qui mettent clairement l’accent sur une expérience immersive, cette option est plus attrayante et fera briller nos jeux vidéo.

