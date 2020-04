Qu’est-ce que Minecraft RTX de Nvidia? Voici l’heure de sortie de la version bêta! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur ce qu’est Minecraft RTX de Nvidia, y compris son temps de sortie bêta.

La Xbox Series X a récemment été utilisée pour montrer son lancer de rayons dans Minecraft, mais grâce à Minecraft RTX de Nvidia, les fans sur PC pourront bientôt découvrir la beauté à couper le souffle de première main en commençant une version bêta. Si vous n’êtes pas sûr de ce que cela signifie exactement, vous découvrirez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur ses fonctionnalités et ses améliorations graphiques, ainsi que sur sa version bêta.

Il a été annoncé en août 2019 que Minecraft ajoutait le lancer de rayons, mais ce n’est que jusqu’à présent que les joueurs sur PC pourront expérimenter les améliorations graphiques par opposition à des captures d’écran.

Le temps de sortie bêta de Minecraft RTX approche à grands pas, et ci-dessous vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur ses améliorations graphiques.

Qu’est-ce que Minecraft RTX?

Minecraft RTX est un téléchargement gratuit sur le marché du jeu qui fournit des améliorations graphiques du lancer de rayons.

En outre, la version bêta de Minecraft RTX est également livrée avec des mondes d’aventure et de survie créés par des créateurs pour montrer ses capacités graphiques.

En ce qui concerne les améliorations graphiques que vous pouvez vous attendre à voir, Nvidia déclare que le lancer de rayons fournit des ombres réalistes et douces:

«Les blocs lumineux et autres sources de lumière diffusent un éclairage parfait au pixel près; les réflexions sont visibles sur toutes les surfaces et blocs réfléchissants, avec un niveau de fidélité dépassant de loin celui des réflexions de l’espace d’écran; la lumière réfléchit, réfracte et diffuse à travers l’eau, la glace, les vitraux et autres transparents ».

Pour résumer, Minecraft sera plus beau que jamais grâce à des effets tracés très détaillés, y compris l’éclairage global, les réflexions et les ombres.

Vous pourrez créer vos propres mondes à partir de zéro, mais une sélection vous sera également proposée dès le départ:

Aquatic Adventure RTX – Dr_Bond

Des Temples et Totems RTX – Razzelberries

Crystal Palace RTX – GeminiTay

Imagination Island RTX – BlockWorks

Couleur, lumière et ombre RTX – PearlescentMoon

Neon District RTX – Elysium Fire

Tous les mondes ci-dessus seront téléchargeables sur le marché Minecraft.

Quelle est la date de sortie de la version bêta de Minecraft RTX?

L’heure de sortie de la version bêta de Minecraft RTX est à 10 h 00 le 16 avril.

Cette heure de sortie susmentionnée est celle où la version bêta de Minecraft RTX devrait être disponible en téléchargement gratuit sur le marché du jeu.

Vous pouvez consulter la configuration système requise pour la version bêta sur la page FAQ.