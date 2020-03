Qu’est-ce que Zoom pour les cours en ligne? Comment utiliser pour l’apprentissage et les réunions en ligne! – HITC

Zoom Vidéo Communications

Grâce à la pandémie actuelle, de nombreuses personnes se demandent ce qu’est Zoom pour les cours en ligne et comment il peut être utilisé pour l’apprentissage et les réunions en ligne.

L’année 2020 étant la pire année imaginable grâce à la pandémie actuelle, de nombreux employés doivent travailler à domicile et de nombreuses écoles britanniques seraient fermées la semaine prochaine. Bien que toutes les écoles ne soient pas encore fermées au Royaume-Uni, les gens recherchent déjà des alternatives à l’enseignement en personne. Cela a entraîné de nombreuses questions sur ce qu’est Zoom pour les cours en ligne et sur la façon dont il peut être utilisé pour l’apprentissage en ligne et les réunions.

Zoom est une application qui peut être téléchargée sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous pouvez demander une démo et même la télécharger gratuitement, mais il convient de noter qu’il existe des limites au modèle gratuit par rapport aux autres systèmes de prix.

Comment utiliser Zoom pour les cours en ligne

Vous pouvez utiliser Zoom pour les cours en ligne en vous inscrivant et en téléchargeant l’application gratuitement.

Zoom peut être téléchargé sur PC, Mac, Android ou iOS, et jusqu’à 100 personnes peuvent rejoindre une classe / réunion en ligne dans le modèle gratuit.

Une fois l’application téléchargée, un compte devra être créé et vous pourrez en créer un à l’aide d’un profil Google ou Facebook déjà existant. Lors de la création d’un compte, suivez simplement les invites à l’écran pour terminer le processus.

Si vous ne souhaitez pas payer pour le service, vous obtenez les luxes suivants en ce qui concerne les réunions, les sessions et la sécurité:

Accueillez jusqu’à 100 participants

1 à 1 réunions illimitées

40 min de limite pour les réunions de groupe

Nombre illimité de réunions

Support en ligne

Fonctionnalités de vidéoconférence

Vidéo HD

Voix HD

Vue haut-parleur active

Affichage plein écran et galerie

Partage d’écran simultané

Rejoignez-nous par appel téléphonique

Contexte virtuel

Fonctionnalités de conférence Web

Partage de bureau et d’applications

Salle personnelle ou ID de réunion

Réunions instantanées ou programmées

Plug-ins Chrome et Outlook

Planification avec des extensions Chrome

Enregistrement local MP4 ou M4A

Chat privé et en groupe

Contrôles de l’hôte

Lever la main

Groupe Collaboration traits

Salles de sous-commission

Mac, Windows, Linux, iOS et Android

Messagerie de groupe et présence

Partage d’écran de n’importe quelle application iPad / iPhone

Co-annotation sur écran partagé

Contrôle clavier / souris

Tableau blanc

Multi-part

Sécurité

Teach ESL Online a une liste complète des raisons pour lesquelles ils croient que Zoom est le plus efficace pour les cours en ligne.

En raison de la pandémie actuelle, Zoom a momentanément levé la limite de réunion de 40 minutes pour les comptes gratuits, et vous pouvez demander que les minutes soient levées pour votre école en cliquant ici.

Comment rejoindre une réunion Zoom pour les cours en ligne

Vous pouvez rejoindre une réunion Zoom pour des cours en ligne via l’application ou en acceptant une invitation par e-mail.

Pour rejoindre une réunion Zoom en ligne pour ceux qui ont téléchargé l’application, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de cliquer sur Rejoindre.

Une fois que vous avez sélectionné Rejoindre, vous devrez entrer le numéro d’identification de réunion unique et votre nom d’affichage.

Vous n’avez pas nécessairement à vous connecter à votre compte pour rejoindre une réunion, car vous pouvez en entrer un en fournissant simplement l’ID de réunion correct.

Pour ceux qui n’ont pas téléchargé l’application, vous pouvez rejoindre la réunion par le biais d’une invitation par e-mail.

Cliquez simplement sur le lien fourni dans l’invitation par e-mail et vous serez redirigé vers Zoom et la réunion.

Vous pouvez découvrir d’autres façons de rejoindre une réunion sur Zoom en visitant la page d’assistance de la plateforme.