Qu’est-il arrivé aux cheveux Zig-Zag de Doomguy?

J’aime beaucoup Doom 2016. Ce pourrait être l’un de mes jeux préférés de tous les temps. Mais cela a un problème. Celui qui semble revenir dans le prochain Doom Eternal. Où diable sont les cheveux malades des années 90 de Doomguy?

Cet élément important de l’histoire de Doom a été ignoré dans Doom (2016), comme l’a remarqué Marphy Black. Ils créent des vidéos fantastiques sur des jeux PC classiques comme Half-Life. Mais ils se soucient aussi profondément, comme moi, de la coupe de cheveux en zig-zag du Doomguy. L’année dernière, ils se sont demandé si la coiffure en zig-zag allait revenir dans Doom Eternal après sa disparition en 2016. Et après la dernière bande-annonce, nous avons maintenant une réponse.

Non.

Où est le Zig-Zag? Presque tous les jeux Doom de la franchise incluent la coupe de cheveux. Cette coiffure sauvage a été vue pour la première fois dans le Doom original, à la fois dans les illustrations officielles du jeu et sur la couverture du port Playstation, et plus tard dans Doom II, Doom 64 et même Doom 3.

Son apparition dans Doom 3 est très intéressante. Ce n’est pas la coupe de cheveux que le personnage principal de ce jeu bascule. Au lieu de cela, la coupe en zigzag apparaît sur le personnage du partenaire coopératif. Cela a conduit certains fans à croire que le personnage coopératif vu dans Doom 3 est le Doomguy original, avec des cheveux de couleur plus claire.

Ajouter une autre ride à cette enquête en zig-zag est le fait que sur le Doom64, le Doomguy n’a pas de cheveux en zig-zag. Une simple erreur? Peut-être. Ou est-ce une preuve supplémentaire que le Doomguy vu dans Doom64 est en fait le Doomguy que nous jouons comme dans Doom (2016) et le prochain Doom Eternal? Ou peut-être que le Doomguy en 2016 a réalisé que la coiffure en zig-zag qu’il avait autrefois n’est plus à la mode ou cool, alors il a laissé ses cheveux pousser pour effacer sa honte.

Bien sûr, Doom Eternal n’est pas encore sorti, alors peut-être que Bethesda et id Software corrigeront cette erreur. Le match a été retardé il n’y a pas si longtemps. Se pourrait-il qu’ils aient eu besoin de plus de temps pour réparer cette erreur folliculaire? Esperons-le.

.