Quêtes de recherche sur le terrain Pokemon Go: missions de février et liste de récompenses

Si vous voulez être le meilleur, vous devrez rester au top Quêtes de recherche Pokemon Go – des missions et des activités en constante évolution que les joueurs peuvent récupérer et compléter pour obtenir des bonus et des récompenses. Voici tous les missions en cours pour février 2020.

Les quêtes de recherche de Pokemon Go sont divisées en deux catégories: Tâches de recherche sur le terrain et Percées de recherche.

Les tâches de recherche sur le terrain (ou les quêtes si vous préférez) sont récupérées sur Pokestops et sont essentiellement aléatoires, bien que les quêtes et les récompenses changent d’un mois à l’autre. Les compléter peut conduire à Percées de recherche qui offrent d’autres récompenses uniques qui tournent également au fil du temps. La recherche spéciale est moins aléatoire – c’est une série de missions définies par le professeur Willow qui vous poussent à vous donner accès à des captures potentielles, en particulier des Pokémon mythiques rares. Voyons comment chacun fonctionne en détail…

Recherche Pokemon Go: comment fonctionnent les tâches de recherche sur le terrain et comment obtenir leurs récompenses

Missions de recherche sur le terrain sont essentiellement des missions que vous collectez lorsque vous faites tourner des PokeStops. Chaque PokeStop reçoit une mission de recherche sur le terrain spécifique qui lui est assignée chaque jour, et bien que vous puissiez terminer une quête plus d’une fois par jour, vous ne récupérerez la même mission que dans n’importe quel PokeStop donné.

Vous pouvez effectuer autant de quêtes de recherche sur le terrain que vous, et les récompenses pour une quête donnée varieront un peu selon la quête que vous obtiendrez. D’une manière générale, vous voudrez viser à accomplir au moins une quête par jour afin de progresser vers votre percée dans la recherche, mais plus à ce sujet dans un instant.

Les quêtes couvrent tous les aspects de Pokemon Go et existent dans un sens pour amener les joueurs à découvrir tous les aspects du jeu. Les quêtes de recherche sur le terrain peuvent vous demander de vous battre dans un raid, de vous battre dans une salle de sport, d’éclore des œufs Pokémon, d’attraper certains types de Pokémon ou même de faire tourner des Pokestops – et ce ne sont que quelques exemples. Parfois, une tâche vous récompensera avec les objets, mais d’autres fois, vous serez récompensé par une rencontre Pokémon rare – les tâches de recherche sur le terrain sont le seul moyen de rencontrer et d’attraper Spinda, par exemple – la rencontre avec un Spinda dont vous avez besoin pour en attraper un ne vient que du résultat d’une mission de recherche sur le terrain liée au lancement de Pokeball. Soit dit en passant, ces rencontres sont vraiment utiles car les Pokémon rencontrés de cette manière ne peuvent pas fuir.

Les quêtes et récompenses proposées tournent d’une manière mensuelle pour la plupart, ce qui signifie qu’au bout d’un mois, Niantic retirera les quêtes et les récompenses et les remplacera par de nouvelles. Parfois, ils garderont une quête mais remplaceront sa récompense – cela varie vraiment d’un mois à l’autre, et souvent il y a un thème à un mois – donc il y a un mois, Raikou était une récompense potentielle et une gamme d’autres Pokémon électriques. La série de missions de recherche sur le terrain de février 2020 se terminera par une percée dans la recherche qui donnera aux entraîneurs Pokemon une chance d’attraper un Woobat, avec son œil en forme de cœur qui convient à la Saint-Valentin.

Chaque Woobat que vous attrapez vous donnera également 10 bonbons Woobat supplémentaires, pour un total de 13. Si vous utilisez un Pinap Berry, vous obtiendrez 26 bonbons.

Percées de recherche dans Pokemon Go: gagner la grande récompense de février: Woobat

Comme vous pouvez le voir sur l’écran de mission sur le terrain à l’intérieur de Pokemon Go, il existe une série de timbres totalisant jusqu’à sept timbres. Vous ne pouvez gagner qu’un seul timbre par jour, même si vous accomplissez plusieurs missions – donc, fondamentalement, cette série de timbres est conçue pour durer une semaine. Lorsque vous atteindrez le septième jour marqué, vous débloquerez un Percée dans la recherche, représenté à l’écran par le grand colis enveloppé du professeur Willow.

Ce qui se trouvera exactement à l’intérieur de ces packages varie d’un mois à l’autre aux côtés des autres bonus et récompenses de recherche, y compris la possibilité de perdre un objet d’évolution Sinnoh ou Unova Stone. La chose la plus importante, cependant, est que chaque mois, il s’agit d’une rencontre Pokémon. Ce sont généralement des Pokémon rares et haut de gamme – souvent même des Pokémon légendaires – certains des meilleurs Pokémon de Pokemon Go. Cela signifie que vous aurez un nombre illimité d’essais pour les attraper car les Pokémon rencontrés de cette manière ne peuvent pas s’enfuir. Tant que vous avez de la patience et des Pokeballs, vous pouvez continuer à essayer jusqu’à ce qu’ils soient capturés. C’est un excellent endroit pour s’exercer à réaliser d’excellents lancers et lancers de courbe dans Pokemon Go.

Les Pokémon capturés de cette façon auront également des statistiques naturellement élevées – le même type de statistiques que vous pourriez trouver sur Pokemon rencontré dans le cadre de batailles de raid. Dans l’ensemble, c’est un excellent moyen d’attraper des Pokémon rares. Voici comment se sont déroulés les derniers mois:

La récompense de février 2020 n’est pas quelque chose de tout nouveau et d’excitant dans un sens. Woobat est juste un Pokémon ordinaire, et ce n’est pas un patch sur les puissants Pokémon légendaires et mythiques qui sont apparus auparavant. C’est cependant rare. En plus de la rencontre avec Woobat, chaque percée de recherche vous rapportera 2000 Stardust, 3000 XP et une poignée aléatoire d’autres objets, y compris une chance d’obtenir un objet d’évolution Sinnoh Stone ou Unova Stone.

Liste des recherches sur le terrain de février 2020: récompenses et missions pour les tâches de recherche sur le terrain en cours

Comme nous l’avons expliqué précédemment, tout autour du système de mission de recherche sur le terrain est en rotation – chaque mois entraîne un ensemble différent d’événements avec des objectifs différents, et nous allons garder cette page à jour avec quel que soit l’ensemble de mission actuel. Voici les quêtes que vous trouverez dans votre Liste de recherche sur le terrain en février 2020 – mais rappelez-vous, ces quêtes sont récompensées au hasard par PokeStops, de sorte que vous voyez est entièrement dû au hasard. Les missions de recherche sur le terrain ont un élément aléatoire dans leurs récompenses – il y a donc une chance que vous obteniez des récompenses plus basiques comme Pokeballs, Stardust et d’autres objets. Chaque quête a une rencontre avec Pokémon, mais elle a une chance de vous récompenser, et voici une liste de ces missions et rencontres:

Liste des missions et récompenses de recherche sur le champ de bataille

Mission sur le terrain

Bataille dans un GymMankey (chance brillante)

Bataille dans un gymnase 5 fois Machop (chance brillante)

Gagnez un BattleBulbasaur Gym (chance brillante)

Charmander (chance brillante)

Squirtle (chance brillante)

Gagner 3 batailles de gymJynx

Utilisez une attaque de charge super efficace 7 fois

Bataille dans un RaidSwinub (chance brillante)

Gagnez un RaidOmanyte de niveau 3 ou supérieur (chance brillante)

Kabuto (chance brillante)

Gagnez 5 RaidsAérodactyle (chance brillante)

Vaincre un Rocket GruntSneasel d’équipe (chance brillante)

Combattez un autre entraîneur 3 fois Shellder (chance brillante)

Liste des missions et récompenses de recherche sur le terrain

Mission sur le terrain

Attrapez 10 PokemonMagikarp (chance brillante)

Catch 5 PokemonSnorunt de type Feu (chance brillante)

Attrapez 3 Pokémon de type Normal, Eau ou Glace

Attrapez un PokemonDratini de type Dragon (chance brillante)

Attrapez 5 Pokémon avec Weather BoostVulpix

Poliwag (chance brillante)

Liste des missions et récompenses de recherche de Pokeball & Throw Field

Mission sur le terrain

Faites 5 jolis lancers de Curveball d’affilée Spinda (chance brillante)

Faire 5 jolis lancersVoltorb

Faire 3 grands lancersGastly (chance brillante)

Lileep (chance brillante)

Anorith (toute chance brillante)

Faire 3 grands lancers d’affiléeRencontre d’Onix (chance brillante)

Faire 3 excellents lancers d’affiléeRencontre avec Larvitar (chance brillante)

Liste des missions et récompenses de recherche sur le terrain en gestion et évolution

Mission sur le terrain

Faire évoluer un PokemonEevee (chance brillante)

Cubchoo

Allumez un Pokémon 5 foisBulbasaur (chance brillante)

Charmander (chance brillante)

Squirtle (chance brillante)

Gagnez 5 coeurs avec votre copain Stantler (chance brillante)

Prenez un instantané de votre copain Snover (chance brillante)

Envoyer 10 cadeaux à FriendsClamperl (chance brillante)

Échangez un PokemonGlalie (chance brillante)

Transférer 3 PokemonLotad (chance brillante)

Missions et récompenses sur le terrain de l’éclosion des œufs

Missions sur le terrain

Hachez un œufExeggcute (chance brillante)

Hachez 3 œufsMagmar

Hatch 5 EggsChansey

Une recherche de situation troublante: tâches spéciales de recherche sur les fusées de l’équipe spéciale

Il se passe beaucoup de choses en ce moment – en plus des quêtes de démarrage et des missions de terrain régulières, il existe également une nouvelle marque de recherche spéciale: une situation troublante. Cette recherche est entièrement consacrée à l’apparence mystérieuse de Team Rocket dans Pokemon Go, apportant avec eux Shadow Pokemon et Purified Pokemon.

Voici la recherche spéciale sur le thème de Rocket:

Une situation troublante Quête # 1

Evolve 2 Pokemon: rencontre avec Murkrow

Power up Pokemon 5 Times: Sabeleye rencontre

Récompense d’achèvement du volet: 2000 XP, 1000 Stardust

Une situation troublante Quête # 2

Catch 2 Shadow: rencontre avec Ekans

Vaincre 3 Team Rocket Grunts: rencontre avec Koffing

Récompense d’achèvement du volet: 2000 XP, 5 baies Golden Razz, 2000 Stardust

Une situation troublante Quête # 3

Purifier 3 Pokemon Shadow: 3000 Stardust

Purifier un Pokémon de type Feu, Eau ou Herbe: 3000 XP

Récompense d’achèvement du volet: 5 baies Pinap argent, 2000 Stardust, 1 bonbon rare

Une situation troublante Quête # 4

Achèvement gratuit: 2000 Stardust, 1000 XP

Récompense d’achèvement du volet: 1 Fast TM, 1 Charged TM, 3 Rare Candy

Récompenses d’avant-garde en matière de recherche

Pour la postérité, voici les récompenses d’avant-garde de la recherche sur le terrain passées dans Pokemon Go – juste pour que vous sachiez ce que vous avez manqué.

Récompenses révolutionnaires de recherche 2018 dans Pokemon Go:

Avril 2018: Moltres (recherche sur le thème du feu)

Mai 2018: Zapdos (recherche sur le thème électrique)

Juin 2018: Articuno (recherche sur le thème de la glace)

Juillet 2018: Snorlax (recherche Kanto)

Août 2018: Raikou (recherche sur le thème électrique)

Septembre 2018: Entei (recherche sur le thème du feu)

Octobre 2018: Suicune (recherche sur le thème de l’eau)

Novembre 2018: Shedinja (recherche sur le thème des insectes)

Décembre 2018: Best of 2018 (tous les Pokémon précédents)

Janvier et février 2019: Oiseaux légendaires

Mars et avril 2019: Raikou, Entei, Suicune, Lugia, Ho-oh, Regice, Registeel, Regirock

Mai et juin 2019: Ho-oh, Lugia, Latias, Latios

Juillet et août 2019: Kyogre, Groudon, Latias, Latios

Septembre et octobre 2019: Flower Crown Eevee

Novembre et décembre 2019: Articuno, Zapdos, Moltres, Kyogre, Groudon

Janvier 2020: Lapras (avec Ice Shard & Ice Beam)

Quêtes et tâches de recherche spéciales dans Pokemon Go: une introduction rapide

Un petit glissement sur votre menu de recherche sur le terrain vous mènera également aux tâches de recherche spéciales. Celles-ci fonctionnent un peu différemment, et heureusement pour mes doigts (et vos yeux) ne nécessitent pas autant d’aide ou d’explication sur cette page. Pour éviter toute confusion, parlons-en un peu.

Les quêtes de recherche spéciales sont essentiellement ce que Pokemon Go a de plus proche d’un «mode histoire» – ce sont des quêtes fixes avec des objectifs fixes et, finalement, des récompenses fixes. Chaque «étape» des quêtes de recherche spéciales vous oblige à accomplir trois missions chacune avec une récompense individuelle plus petite afin de débloquer la plus grande récompense pour cette phase de la quête. Une fois que vous avez fait cela, le professeur Willow vous présentera la phase suivante.

La première quête de recherche spéciale du jeu est «Une découverte mythique», et ce n’est pas vraiment un spoiler de dire que cela vous permet de déverrouiller le 151e Pokémon Mew mythique dans le jeu – et maintenant, il peut également débloquer la créature mythique Celebi. Pour y arriver, il faut accomplir une gamme de missions, cependant, tout faire, des batailles et des raids de gym à attraper des Pokémon plus rares et difficiles à localiser comme Ditto. Terminer chaque phase de la mission vous amènera finalement à une rencontre avec le Pokémon mythique.