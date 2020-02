Qui a remporté les Oscars 2020?: Parasite remporte quatre prix

Aux Oscars 2020, un film a fait parler d’elle. Alors que Joaquin Phoenix remportant le prix du meilleur acteur pour Joker a été un grand moment, Parasite de Bong Joon Ho a remporté quatre prix au cours de la soirée, plus que tout autre film cette année. Vous trouverez ci-dessous tous les gagnants et perdants des Oscars de cette année.

Comme lors de l’événement de l’an dernier, la remise des prix pour les réalisations cinématographiques se fera sans hôte. Ce sera une soirée célébrant les sommets d’Hollywood et du cinéma mondial, des longs métrages à gros budget aux courts documentaires révélateurs en passant par la conception de costumes et de maquillage et tout le reste.

Tout au long de la soirée, GameSpot a gardé une trace des gagnants et des perdants de la cérémonie des Oscars de cette année. Il y a eu des moments mémorables au cours de la soirée – comme les réactions du public à la performance d’Eminem. Mais rien n’a dépassé le moment classique où Life is Beautiful a remporté le prix du film en langue étrangère en 1999, et le réalisateur et vedette du film Roberto Benigni a marché sur le siège des gens.

Ci-dessous, vous trouverez les gagnants et les perdants des Oscars au fur et à mesure qu’ils se produisent. Les catégories et nominations seront listées et les gagnants seront en gras. Continuez à revenir sur GameSpot tout au long de la nuit pour voir si vos films, acteurs, écrivains, éditeurs, etc. préférés ont obtenu le prix le plus important de l’année de Hollywood.

Les lauréats des Oscars 2020 (en gras)

Acteur dans un second rôle

Tom Hanks (Une belle journée dans le quartier) Anthony Hopkins (Les deux papes) Al Pacino (L’Irlandais) Joe Pesci (L’Irlandais)Brad Pitt (Il était une fois à Hollywood)

Long métrage d’animation

Comment dresser votre dragon: le monde cachéJ’ai perdu mon corpsKlausMissing LinkToy Story 4

Court métrage d’animation

DceraAmour De CheveuxKitbullMemorableSister

Scénario original

Une histoire de mariage1917Il était une fois à HollywoodParasite

Scénario adapté

L’IrlandaisJojo RabbitJokerPetites FemmesLes Deux Papes

Court métrage en direct

BrotherhoodNefta Football ClubLa fenêtre des voisinsSariaA Sister

Conception de la production

L’IrlandaisJojo Rabbit1917Il était une fois à HollywoodParasite

Conception de costumes

L’IrlandaisJojo RabbitJokerPetite femmeIl était une fois à Hollywood

Documentaire

Usine américaineThe Cave The Edge of DemocracyPour SamaHoneyland

Sujet court documentaire

En l’absenceApprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerreLa vie me dépasseSt Louis SupermanWalk Run Cha-Cha

Actrice dans un second rôle

Kathy Bates (Richard Jewell)Laura Dern (histoire de mariage)Scarlett Johansson (Jojo Rabbit) Florence Pugh (Little Women) Margot Robbie (Bombshell)

Montage sonore

Ford vs FerrariIl était une fois à HollywoodStar Wars: The Rise of Skywalker

Mixage sonore

Ad AstraFord vs FerrariJoker1917Il était une fois à Hollywood

Cinématographie

L’IrlandaisJokerLe Phare1917Il était une fois à Hollywood

Montage de film

Ford contre FerrariL’IrlandaisJojo RabbitJokerParasite

Effets visuels

Avengers: Endgame L’IrlandaisLe Roi Lion1917Star Wars: The Rise of Skywalker

Maquillage et coiffure

BombeJokerJudyMaleficent: Mistress of Evil1917

Long métrage international

Corpus ChristiHoneylandLes MisérablesDouleur et gloireParasite

Partition originale

JokerLittle WomenMarriage Story1917Star Wars: L’ascension de Skywalker

Chanson originale

«Je ne peux pas te laisser te jeter» (Toy Story 4)«(Je vais) Aime-moi encore (Rocketman)«Je suis avec toi» (percée) «Dans l’inconnu» (Frozen 2) «Debout» (Harriet)

Direction

L’Irlandais (Martin Scorsese) Joker (Todd Phillips) 1917 (Sam Mendes) Il était une fois à Hollywood (Quentin Tarantino)Parasite (Bong Joon Ho)

Acteur dans un rôle de premier plan

Antonio Banderas (Douleur et gloire) Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood) Adam Driver (Histoire de mariage)Joaquin Phoenix (Joker)Jonathan Pryce (Les deux papes)

Actrice dans un rôle principal

Cynthia Erivo (Harriet) Scarlett Johansson (Histoire de mariage) Saorise Ronan (Petites femmes) Charlize Theron (Bombshell)Renee Zellweger (Judy)

Meilleure image

Ford vs FerrariL’IrlandaisJojo RabbitJokerPetites FemmesHistoire de Mariage1917Il était une fois à HollywoodParasite