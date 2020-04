Qui est Abby dans The Last Of Us Part 2? Le nouveau personnage a fait sa première apparition en 2017! – HITC

Sony Interactive Entertainment

Les fans qui ont évité les spoilers pour The Last Of Us Part 2 voient le nom Abby partout ignorant que ce nouveau personnage a fait ses débuts en 2017.

The Last Of Us Part 2 a reçu une nouvelle date de sortie en juin, mais pour de nombreux fans, les dégâts ont déjà été causés grâce à de lourds spoilers qui ont été divulgués sur YouTube, Reddit, Twitter et toute autre plate-forme de réseau social à laquelle vous pouvez penser. Si vous avez réussi à éviter les spoilers mais continuez à voir le nom Abby partout, le moins que vous devriez savoir est que leurs débuts ont été faits de manière controversée en 2017.

En ce qui concerne l’origine des fuites de spoiler de The Last Of Us Part 2, des rapports en ligne suggèrent qu’ils proviennent d’un employé mécontent d’un conflit de paiement. Peu importe que vous vous rangiez du côté de Naughty Dog, l’individu, ou que vous les voyiez tous les deux comme des coupables qui n’ont pas agi en conséquence, il ne fait aucun doute que les spoilers apparus sont énormes et ont rendu beaucoup de gens vocaux aigris sur la suite.

Abby est un nom que vous avez probablement vu maculé sur Internet. Et, si vous pensez que vous devez l’avoir oubliée depuis le début de 2013, sachez qu’il s’agit d’un personnage entièrement nouveau. Le début de ce nouveau visage a été fait en 2017, et ce rappel n’inclura aucun spoilers des fuites qui ont fait surface sur le Web.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Neil Druckmann répond à Last Of Us 2 fuites

Neil Druckmann a quelque peu répondu aux fuites de spoiler The Last Of Us Part 2.

Bien que Druckmann ne mentionne spécifiquement rien sur les fuites de spoiler, il a publié un message sur Twitter hier disant qu’il a le cœur brisé pour l’équipe de développement et les fans de The Last Of Us Part 2.

Cette triste réflexion du célèbre écrivain de jeux vidéo est venue avec un message de Naughty Dog promettant que «l’expérience finale en vaudra la peine» indépendamment de ce qui a été dit ou entendu.

Qui est Abby dans The Last Of Us Part 2?

Abby est un nouveau personnage dans The Last Of Us Part 2.

Ce nouveau venu Abby a fait ses débuts pour The Last Of Us Part 2 dans une bande-annonce controversée qui a été présentée à la Paris Games Week en 2017.

Quant à savoir pourquoi cette bande-annonce a été si controversée, c’est parce que la brutalité a déclenché des discussions et des critiques sans fin sur la violence dans les jeux vidéo.

Nous ne révélerons pas qui interprète le personnage, mais Neil Druckmann a décrit le nouveau venu comme l’un de ses “personnages préférés”, ce qui ne manquera pas de mettre encore plus les fans en colère.

Car vous voyez, si vous avez trouvé le nom Abby connecté à The Last Of Us 2 en ligne, alors il est très certainement mal vu, car de nombreux fans de chant ne sont pas contents.

Il y avait des théories en 2017 selon lesquelles le mystérieux nouveau venu maintenant connu sous le nom d’Abby était la mère d’Ellie, et – malgré la haine actuelle que l’on peut trouver en ligne – leur apparition dans la bande-annonce était soignée grâce à leur brutalité et leur méchanceté.

Nous vous recommandons d’éviter à tout prix les spoilers concernant le personnage car ils se rapportent au début et à la fin du jeu, et bien plus encore.

Pendant ce temps, si vous avez vu les spoilers et maudissez le nom Abby, votre colère est compréhensible et partagée, mais gardez à l’esprit que le contexte, le temps et le fait de jouer au jeu pourraient vous faire faire un quatre-vingt.

Dans d’autres nouvelles, Final Fantasy VII Remake: Où est Kyrie? Récupérez le portefeuille volé de Johnny!